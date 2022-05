Melissa Diakova es la mujer del vestido rojo que participará en Dancing with the stars

Melissa Diakova es la chica del vestido rojo que sueña con pegarla en Dancing. Cortesía.

¿Quién es la de vestido rojo? Seguramente esa es la pregunta que más se han hecho los seguidores del programa Dancing with the stars desde que presentaron en Teletica a los 10 participantes de la sétima temporada, la semana anterior.

Esto lo sabe Melissa Diakova, quien es actriz, productora audiovisual, amante de los deportes y encargada de lucir ese atuendo colorado el día en que cada uno fue apareciendo en De boca en boca.

Meli, quien tiene 35 años, considera que ser quizá una desconocida para el público de Dancing with the stars puede ser una ventaja, porque podrá ser juzgada por lo que vean cuando inicie el programa y no antes.

Un dato que llama la atención es que de los 10 concursantes, únicamente Lorna Cepeda, “la Peliteñida”, tiene más seguidores que Meli en Instagram, con poco más de 2,3 millones. Mientras que la moraviana tiene más de 483 mil, seguida por Kimberly Loaiza con 375 mil, Gabriela Jiménez con 342 y Mauricio Hoffman con 308 mil. Por lo que el “desconocimiento” se podría decir que es solo de un sector del público.

La bella participante habló con La Teja sobre lo que significa esta nueva aventura en su vida.

[ Melissa Diakova, la joven actriz nacional que es mucho más que una cara bonita ]

Melissa Diakova practica jiu jitsu, así que hay que no es nada dejada. Cortesía.

–¿Cómo se dio la oportunidad de Dancing?

Es vacilón porque me han preguntado que si hice audición y no. A mí siempre me han dicho que me querían proponer Dancing y yo decía que sí, pero no se daba. Este año fue igual, la semana pasada empezaron a decir que ya se venía el programa y pensé que este era un año más en que no me llamarían, pero el martes pasado recibí una llamada en la noche para preguntarme si podía ajustarme a los horarios y decirme que había quedado dentro. Estuve en shock y me agregaron al chat, fue algo emocionante porque no me lo esperaba.

–A partir de ese anuncio, ¿qué ha pasado?

Vieras que es curioso porque vi que mucha preguntaba, ¿quién es la del vestido rojo? o decían que conocían a todos menos a mí y eso en parte me gusta mucho porque quiere decir que voy a tener que presentarme frente a la audiencia y demostrarle a la gente quién soy porque tal vez mi público es diferente, son más jóvenes, les gusta el deporte y la tecnología y ven otro tipo de programas. Entonces lo veo como un reto para mí, de estar en un programa en vivo y bailando, es una oportunidad para que conozcan lo que uno hace.

–Es curioso porque revisando las redes sociales de cada participante, usted es la tica que tiene más seguidores en Instagram...

Eso me lo dijo una amiga, que revisó y a pesar de que dicen que no saben quién soy, soy la que tengo más seguidores. Ahí fue donde entendí que el público es diferente al mío y eso me gusta porque voy a lo desconocido.

–¿En qué proyectos está y cómo se va a acomodar?

Bueno sé que es superdemandante, de hecho tengo que ver cómo me acomodo con los entrenamientos de jiu jitsu y crossfit. Ahora, con la productora, después de la película que hicimos (llamada Volvió, 2022), estamos en la creación de una nueva serie de ciencia ficción y la vamos a dejar en espera hasta que termine Dancing. Mi socio me está apoyando mucho y quiere hacer un documental de mi paso por el programa. También sigo trabajando en guiones.

Estos son los 10 participantes que estarán en Dancing with the stars en su sétima temporada. Teletica.

–¿Qué sabe de su pareja?

Bueno, todavía es un misterio. El miércoles tenemos reunión y no sé si ya nos dirán, igual estoy supertranquila porque sé que todos son muy buenos. Solo espero que tengamos buena química.

–Siempre se dice que el ballroom es un baile particular, pero, ¿baila algo?

A mí siempre me ha gustado bailar, siento que es una forma de liberarse, de hecho antes decía que quería ser coreógrafa.

–¿Por qué dice que sí a Dancing?

Siempre me gusta salir de mi zona de confort y en los últimos años he estado ahí, mi público ya me conoce, pero nunca he tenido un programa en vivo, es un reto bonito y una prueba para sacudir mi vida un poco.

–¿Habló con algún conocido que haya estado en Dancing?

No, solo el día que estuvimos en De boca en boca, Montserrat nos dijo que comiéramos y durmiéramos bien, además de ser nosotros mismos, que creo que es importante porque la gente se da cuenta quién es auténtico.

–¿Veía el programa antes?

Sí, de hecho recuerdo que muchas veces salía un domingo a algún restaurante y lo tenían puesto, es un programa que creo que une a las familias y se disfruta bastante.

–¿Qué le generó saber que va a competir contra la Peliteñida?

Me gustó muchísimo porque soy superfán de ella como actriz y como comediante, la admiro muchísimo porque ha hecho muchas cosas, hacer stand up es superduro. Creo que se puede aprender bastante de ella.