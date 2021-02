“Cuando yo digo: ‘voy para mi casa’, me refería a la casa de mis papás y cuando me refería a la casa donde vivo le decía la casa de Esteban, entonces, eso lo molesta mucho porque dice que cómo a estas alturas sigo diciendo la casa de Esteban”, confesó la comunicadora, quien dice que desde hace dos meses se hizo el propósito de no tratar de decirlo.