Con un simple comentario, la periodista Melissa Durán le pegó un gran susto a su jefe, Henry Rodríguez.

En medio de la transmisión del programa Telediario, de Multimedios, el comunicador felicitó a Meli por el Día de la Madre y le preguntó que cuántos hijos tiene ella.

A lo que Meli respondió: “Tres y contando...”.

Melissa Durán y Henry Rodríguez bromearon este Día de la Madre. Instagram.

Rodríguez quedó sorprendido con la respuesta y ahí Meli soltó la carcajadas pues lo dejó totalmente fuera de base.

De momento, no sabemos si de verdad la periodista quiere seguir aumentando su familia, pero si fuera así, don Henry no puede quejarse de que no le avisó con tiempo... por aquello de buscar una sustituta por el tiempo de maternidad.