Melissa Durán le sacó una verdad a su hija con una divertida conversación, ¡qué carga!

Melissa Durán demostró bastante creatividad a la hora de confrontar a su hija por las quejas que le dieron en el kínder. (Instagram)

A través de una divertida conversación, Melissa Durán “confrontó” a su hijita Amanda sacándole la verdad sobre unas quejas que le dieron a la periodista en el kínder.

Meli le dijo a Amanda, de 4 añitos, que en la reunión que tuvo el miércoles, la maestra le dijo que no se podía sentar cerca de la mamá de Bela, una de las compañeritas de su hija.

“A mí también me pasa eso. Cuando quiero jugar con Bela le pregunto a la ‘teacher’ si me puedo sentar con ella y me dice que no”, contó Amanda a su mamá.

Pero Meli quiso indagar más y le cuestionó a la simpática Amanda sobre el por qué les pasará eso.

“Ay, no sé”, dijo la niña, quien volvió a caer en una trampa más.

Melissa Durán reconoce que su hija salió a ella en lo hablantina. (Instagram)

“A mí me dijo la ‘teacher’ que es que conversábamos mucho (a ella y a la mamá de Bela)”, le dijo la presentadora de Telediario de Multimedios canal 8 a su hija.

Amanda se volvió a echar al agua y reconoció, imitando la voz de su maestra, que a ella también le dicen que no puede estar en clases cerca de Bela porque se la pasan hable que hable.

“Mi amor, las dos nos tenemos que portar mejor”, advirtió Meli a su hija.

Según Durán, Amanda salió bien hablantina porque ella es igual. “Ven, como sí se parece a mí”, escribió Meli en una de las dos historias de Instagram que compartió al respecto.

