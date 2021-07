“Eso me llevó a esta decisión. Hace 14 años (casi 15) llegué a Repretel y sé que lo voy a extrañar, pero a veces hay que soltar para que vengan cosas nuevas y eso me llena de mucha ilusión. Por ahora les voy a colaborar con el mes de preaviso, mientras se reorganizan para ver quién asumirá mis funciones. Yo no solo presentaba la edición vespertina de NC11, también me encargaba de la coordinación de la misma, por lo que tengo la mejor disposición de ayudarles hasta donde se pueda”, explicó.