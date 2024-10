Melissa Durán se hizo un pequeño cambio antes de regresar a Noticias Repretel

En su etapa por canal 8 Melissa Durán lucía su cabello bastante rubio. (Instagram)

La periodista Melissa Durán decidió hacerse un pequeño cambio de “look” debido a su pronto regreso a la pantalla de canal 6.

Ella regresará como presentadora de Noticias Repretel a partir de noviembre y por eso quiere verse un poco distinta a como lucía cuando salía presentando las noticias en Telediario, de canal 8.

Meli se fue al salón de belleza, donde pidió que le cambiaran el color del cabello, para dejar atrás el rubio.

Al final se decidió por el castaño; es decir, se lo oscureció más.

Melissa Durán decidió cambiar su color de cabello a castaño para empezar su nueva etapa laboral.

“Me sugirieron que me dejaran mi base. ¿Ustedes vieron la raíz que yo andaba?, pero de pronto me encantó el color de mi pelo. Pero bueno, algo teníamos que hacer porque no podía nada más dejar solo crecer el cabello sin retocar el color, así que por acá nos ingeniamos algo que nos permita retocar un poco más la raíz, pero sin tocar mi base”, explicó mientras le hacían su nuevo look.

La periodista regresará a Repretel por tercera vez, luego de haber renunciado a mediados de 2021 para sacar adelante su tienda de ropa.

Durán ahora solo estará en la pantalla del 6, porque en setiembre se le venció su contrato con el programa La Rueda de la Fortuna, que se transmitía por canal 13 los sábados.