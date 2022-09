Melissa Mora apoya a su hermana en concurso de belleza

Fabiola Mora, la hermana mayor de Melissa Mora, está disfrutando al máximo su participación en el concurso Mrs. Universe.

Destaca la participación de Fabiola Mora (en la foto), hermana de la modelo y cantante, Melissa Mora. (Rafael Pacheco Granados)

La guapa ramonense fue parte de la presentación de las candidatas a reina, el pasado martes y nos contó qué le dijo su hermana al verla sobre una pasarela.

“Ella siempre me apoya, me dice que dé lo mejor, siempre ha sido así y hemos sido muy unidas. Me dijo que lo hice muy bien, que siempre tengo que tener confianza en mí, porque esto es apenas el principio de muchas cosas más que vienen”, aseguró.

Fabi dice que ella entró siendo una y saldrá siendo otra del certamen, que tendrá la gran final el 7 de noviembre.

Melissa Mora acompaña a su hermana en el concurso Mrs. Universe Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

“Yo no estoy acostumbrada, uno siempre quiere dar lo mejor de uno y por eso es que entran esas ansias. En la pasarela se siente una adrenalina que da muchas ganas de comerse el mundo.

“Lo que más me llena es que se aprende mucho como persona y como mujer, nos empoderan, nos dan charlas, nos enseñan a maquillarnos, a peinarnos, pero también a creer en nosotras mismas”, afirmó a La Teja.