Melissa Mora cuenta cómo se formó la amistad que tiene con la exesposa de su novio

Melissa Mora ahora no se despega de su amorcito. (Lilly Arce Robles.)

Melissa Mora estuvo presente en el concurso Mrs. Universe, apoyando a su hermana Fabiola, de quien dice sentirse muy orgullosa por su gran participación, quedando en segundo lugar por detrás de Iby Perera.

En la actividad la vimos muy bien acompañada de su novio Beto Gómez y por eso aprovechamos para preguntarle a profundidad un detalle que reveló en los últimos días sobre su relación con la expareja de su amorcito, con quien dice llevarse muy bien, al punto de que son amigas.

“Con la ex más grande de él, con la que tiene una hija, me llevo superbien. Se llama Camila y la relación es muy bonita, nos conocimos en la casa de la suegra (de Melissa) e hicimos una linda amistad, pude conocer también a las dos nietas de ellos y ha sido muy lindo. Las dos somos muy parecidas en muchas cosas, somos sociables y amigables y eso es muy bonito, es fácil llevarse bien cuando hay personas sinceras y con un corazón bueno, por eso pudimos crear una buena amistad”, señaló Melissa.

“Yo estoy muy bien con él, tranquila, feliz, viviendo una etapa bonita. Para mí lo más bonito es sentirse querido, conquistado, hay que abrirse al amor. Porque te fallen una, dos o tres veces, uno no puede cerrarse. Yo digo que el amor es como un tren, usted decide si el viaje es largo o corto. Él me trata con cariño, admiración y ternura, mientras eso siga ahí, la relación va a seguir, si la persona cambia, ya no estará”, contó Meli.

En cuanto a la participación de su hermana en el concurso, Melissa dice que hasta ella se sorprendió.

“Fue demasiado, sinceramente desde que la vi, dije que la corona era de ella. Ella y nosotros estamos satisfechos con su participación. Yo le dije que se mostrara muy segura y así fue como la vi”, dijo.

Meli dijo que si bien ella en algún momento quiso ser reina de belleza, ya eso pasó.