Melissa Mora dice que la invitaron a la Teletón porque “tengo talento”

Melissa Mora se presentó este año por segunda ocasión como solista en la Teletón. Instagram

Melissa Mora dice estar más que feliz con su participación en Teletón, a pesar de todas las críticas que han aparecido en las redes.

Ella asegura que han sido más los mensajes positivos que ha recibido en las últimas horas y que son a esos mensajes a los que prefiere ponerles atención.

Esta es la segunda ocasión en la que ella se presentó como solista, pues hace cinco años atrás la producción, que fue la misma que se hizo cargo este año, la invitó tras su éxito a “Mover el Bam Bam”.

En la últimas horas, a la ramonense le han tirado desde que La Teja dio a conocer que su marca, Troya Jeans, vistió a los presentadores de la maratónica. Muchos aseguraron que su participación fue por pura “argolla” y por ser patrocinadora del evento. Pero ella se defiende y asegura que la invitaron a cantar porque “tengo talento”.

“Uno hace esto para colaborar y a mí me llamaron como artista invitada. Me llamó la productora y ya después a parte se tocó el tema con doña Jéssica (de la producción de Teletón) para entrar como patrocinador con Troya y yo pues acepté porque siento que Dios me ha dado mucho a pesar de estos años de pandemia”.

“¿Por qué me invitaron? Porque la producción cree en mi, simplemente porque tengo talento y duélale a quien le duela, gracias a mi Dios siento que moví bastante las redes sociales para apoyar la causa, que era lo que se quería, un objetivo la Teletón, y se cumplió la meta y yo me siento tan feliz de ver que también puede aportar tanto como Melissa Mora, que mi show no es barato, soy sincera, y apoyando con mi marca”, dijo.

Melissa Mora revela un secreto del traje que lució en la Teletón

Este fue el traje que usó la artista y por el que ha sido critacada en redes. Instagram

La ramonense mencionó que ella no tiene queja alguna en contra de la producción y que más bien le ofrecieron maquillista, café, agua, y que siempre estuvo “bien atendida”.

“Así no me hubieran llamado a cantar, yo lo hago con todo el amor del mundo como lo hice el año pasado, que a mi no me llamaron y yo fui a participar con mis compañeros (Roque Ramírez, Elena Umaña y Vanessa González). Le voy a ser sincera, para una empresaria pequeña como soy yo tampoco es fácil hacer una donación de x cantidad de jeans, pero lo hice con todo el amor del mundo y no tiene nada que ver mi presentación con lo de los jeans”, dijo.