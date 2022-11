Melissa Mora revela un secreto del traje que lució en la Teletón

Melissa Mora cantó en la Teletón acompañada por su banda. Instagram

Melissa Mora dice estar muy contenta y satisfecha con su participación en la Teletón 2022.

La cantante ha sido duramente criticada en redes sociales por salir al escenario con un traje en el que su trasero estaba al descubierto siendo un evento benéfico enfocado en los niños.

La ramonense conversó con La Teja sobre este tema y primero aclaró que usó unas pantis transparentes de bajo del traje y que por tal razón no andaba tan pelada.

Melissa Mora se presentó en la Teletón con las nalgas ‘al aire’

Melissa usó este traje para su participación la madrugada del sábado en Teletón. Instagram

Además, que ya previamente sabía que su presentación sería en horas de la madrugada, en un horario donde los niños ya deberían estar durmiendo.

“Mi presentación fue a la 1:30 a.m. y mi ropa fue diseñada y todo fue buscado con mucho tiempo por las chicas de lglamour, es una boutique ubicada en Jacó, ellas todo lo consiguen en Estados Unidos y ellas fueron las que me buscaron todo. Es vacilón porque la gente cree que yo andaba todo al descubierto, pero no, yo llevaba una maya debajo y doble bikini”, dijo.

La empresaria ramonense fue además patrocinadora de evento. Instagram

La modelo agregó que lo más importante era ayudar a la causa y que el horario que le pusieron para salir en vivo no le molestó y más bien siente que sirvió para que mucha gente se quedara despierta esperando para verla.

“Me sentí muy feliz y muy agradecida, creo que incentivé a muchas personas a que hicieran su donación que al final ese es el objetivo que la gente se dé cuenta de la Teletón y de la importante que e la máquina que quieren comprar este año”, expresó.

La también empresaria contó que, además, este año su marca de ropa Troya Jeans vistió a todos los presentadores que usaron pantalón de mezclilla y que no tiene queja alguna de la producción de Teletón porque la trataron muy bien.

“Lo importante es colaborar, no importa la hora que sea”, dijo.