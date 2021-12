Melissa Mora indignada con Keyla Sánchez por seguir a su exmarido en Instagram y a ella no

Melissa Mora y Jonathan Picado anunciaron su divorcio en octubre de este año. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO.)

La modelo Melissa Mora está indignadísima y bravísima --como nunca antes la habíamos visto-- con Keyla Sánchez.

Resulta que a Meli le molesta muchísimo que de un pronto a otro la presentadora de ¡Qué buena tarde!, de canal 7, haya dejado de seguirla en Instagram y en cambio sí le mantenga el “like” a su exmarido Jonathan Picado.

Para la modelo es una falta de respeto y solidaridad debido a que Picado no es ninguna figura pública a quien Keyla tenga que seguir, además de que le parece muy sospechoso que a ella ya no la quiera seguir.

“Keyla no era mi amiga, pero sí conocida, teníamos una relación cordial y de respeto porque nos encontrábamos en Tu cara me suena, pero nunca conoció a mi exesposo. Lo que me molesta no es que lo siga o no, no pasa nada si ya terminamos la relación, pero lo que me parece hipócrita es que me haya dejado de seguir a mí”, aseguró Meli a La Teja.

Keyla hizo lo que pocos lograr: hacer enojar a Melissa Mora. Instagram

Según nos explicó Meli, ella le contó su molestia al que sería la pareja actual de Sánchez y por eso Keyla le mandó un mensaje por Instagram, el cual Mora compartió en sus redes sociales.

En ese mensaje Keyla le dice a Meli que ella nunca ha tenido contacto con su exesposo y que si le escribe es precisamente para evitar problemas entre las dos.

Mora le contó a La Teja que ella decidió no contestarlo porque sabe que no hay ningún tipo de arrepentimiento, sino que lo hizo para evitar que el tema saliera a la luz.

“Me molesta mucho que hay gente tan hipócrita, que te pintan una cara y por detrás es otra”, tiró Mora.

Intentamos contactar a Keyla para saber su versión de las cosas, pero de momento no ha contestado nuestros mensajes. En sus redes sociales tampoco se ha referido al tema.