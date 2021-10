¡Melissa Mora y Jonathan Picado se divorciaron!

Melissa Mora y Jonathan Picado se casaron en abril del 2019. Ceremonia. Fotografía: Lilliam Arce. Melissa Mora y Jonathan Picado se casaron en abril del 2019. Fotografía: Lilliam Arce. (Lilliam Arce)

Ya es oficial, la modelo Melissa Mora finalizó su matrimonio con Jonathan Picado después de casi tres años de haberse casado y cuatro de relación.

La Teja informó a finales de enero de este año que la ramonense hizo los trámites para volver a la soltería. En aquel momento, ella firmó el divorcio; sin embargo, Picado decidió no hacerlo.

Una vez que el asunto llegó a los medios, Melissa dio marcha atrás e incluso lo negó, aunque era sabido que la relación venía mal y ya ella había hecho las vueltas para divorciarse.

La guapa le confirmó a La Teja la decisión la tarde de este miércoles por medio de un mensaje de WhatsApp, después lo hizo en sus redes sociales.

“Desde aquel momento yo no venía bien, yo había firmado el divorcio, pero él no lo hizo. Tratamos de darnos una oportunidad, pero ya lo de nosotros se acabó hace más de tres meses y aunque tratamos de tener buena comunicación el último mes, cuando hicimos un viaje (a Guatemala) definitivamente las cosas no se dieron y cada quien está por su lado”, dijo a La Teja.

“Me siento superbién, en la relación lo di todo, fui buena mujer, en los últimos cuatro meses he luchado por el matrimonio y definitivamente no podemos seguir; él merece ser feliz y yo también, entonces decidí hacerlo público en mi red social porque ya no se puede, me siento bien y tranquila”, agregó.

6 de abril del 2019 fue el día de su boda

En sus redes sociales publicó este mensaje acompañado de una foto en que aparece solita:

“Quiero agradecer a @jonathanpicad por haber sido mi compañero,esposo y amigo a lo largo de 4 años y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación. Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio. Deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Jonathan, muchas gracias por todo”, comentó.

Melissa Mora y Jonathan Picado se comprometieron en noviembre del 2017 y se casaron el 6 de abril del 2019, en una ceremonia religiosa realizada en la capilla Santa María del Hotel Wyndham Herradura, en Belén, pero desde el 2018 vivían en unión libre.