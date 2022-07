Melissa Mora por conciertos cancelados: “Duele por el artista, es realmente una ofensa”

Melissa Mora contó que se preparó mucho para estos conciertos junto con todo su equipo de trabajo. Cortesía

Melissa Mora está dolida porque los dos conciertos que daría junto a Pablo Montero se cancelaron y la productora lo único que le argumentó fue que se cancelaron “por motivos de fuerza mayor”.

La cantante ramonense siente que hubo un irrespeto hacia los artistas, porque para ella es como una ofensa que cancelaran todo así de pronto.

La productora AYYYP la contrató para que cantara este sábado 23 de julio en la Cámara de Ganaderos de San Carlos, el domingo 24 en las Fiestas de Santa Cruz, en Guanacaste, y el lunes 25 en Miramar, de Puntarenas.

El evento del sábado sí se realizó, pero ante muy poquito público --casi que contado con los dedos--.

Meli está un poco tranquila porque a ella ya le habían pagado, por adelantado, el 50% de los tres eventos.

Muy poca publicidad le dieron a los conciertos. Archivo

“Por lo menos con el dinero del adelanto el muchacho fue cumplido y demás, ahora, con el otro 50% del dinero, pues no, pero creo que como toda productora le debe dar respeto al artista.

“A uno le duele por el artista internacional, porque realmente es como una ofensa el ver que tal vez no se le hizo la publicidad que merecía, fueron muchas cosas.

“Mucha gente no sabía que él (Pablo Montero) se iba a presentar en la Cámara de Ganaderos de San Carlos, no hubo la publicidad suficiente y quizá por eso llegó tan poquita gente, fueron muchos detalles que una productora seria y grande siempre tiene pendiente”, agregó la intérprete de “El Bam Bam”.

Meli contó que ella llegó este domingo a Santa Cruz, en Guanacaste, con todo su equipo de trabajo, con sus bailarines, sonidista y mánager y que para su gran sorpresa no había nadie de la producción en el lugar y que simplemente dijeron que ya no había concierto.

“Yo llegué a hacer prueba de sonido a las 10 a. m. como me habían dicho, y cuando llego me dicen que está cancelado el evento, el de hoy (domingo) y el de mañana (lunes), o sea, Pablo no se va a presentar ninguno de los dos días, y lo único que me indicaron es que es por una situación de fuerza mayor”, dijo Mora.

[ Cancelan conciertos de Pablo Montero y Jerry Rivera y el productor no aparece ]

Se lo esperaba

El cantante Jecsinior Jara era otro que se iba a presentar en los conciertos de Pablo Montero, junto con la Banda Tierra Liberiana, pero le avisaron a última hora que ya no iban a tocar.

El artista recalcó que al ver el poco público que llegó al evento de San Carlos y la poca publicidad que hubo previo a estos conciertos, era de esperarse que algo malo pasara.

“Somos conscientes que a como estaba la situación, era lo mejor cancelar. De hecho, nosotros el mismo día del concierto (sábado) le hicimos un ultimátum a ellos, le dijimos al productor que si no nos cancelaban el monto total mañana (domingo) antes del mediodía, la Banda no sale de Liberia, no contestaba los mensajes, no aparecía y apareció al mediodía diciendo que cancelaba todo”, relató Jecsinior.

Intentamos contactar a Kerry Gale, el responsable de la productora AYYYP, pero no aparece.

Más

Estos eventos no fueron los únicos que se cancelaron, porque el concierto que daría este domingo el puertorriqueño Jerry Rivera, en las Fiestas de Santa Cruz, también lo cancelaron. Era organizado por la misma productora.

En este concierto también se presentarían Los Ajenos y la agrupación Los Navegantes, pero los dejaron con las ganas de cantarle a los guanacastecos.

Además, la misma productora organizó otro concierto de música reggae con el Rookie, Toledo y Aldo Ranks, en la Cámara de Ganaderos de San Carlos, pero también lo cancelaron a última hora.