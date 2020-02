“Yo inscribí la marca desde cero, fui solita al Registro una vez que tenía el nombre. Yo ya tenía ciertos contactos de diferentes empresas aquí para fabricarlos, pero el traer la tela me iba a salir muy costoso, hasta que di con una maquila colombiana y firmamos un contrato donde yo no puedo elaborarlos con nadie más que no sean ellos y ellos no pueden trabajar con nadie en Costa Rica que no sea yo, de lo contrario podría haber una penalidad”, señaló.