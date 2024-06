Melissa Mora reacciona así al rumor de que regresó a la soltería y ya no se casará

Melissa Mora y Alberto Gómez siempre participaban juntos en eventos faranduleros. (MAYELA LOPEZ)

Luego de que este martes se esparcieron los rumores de que está soltera y ya no se casará, Melissa Mora dejó en evidencia de que algo no está bien en su relación con Alberto Gómez por medio de algo que compartió.

Fue en el programa de De boca en boca de este martes cuando soltaron el vinazo de que Meli y el empresario no lograron llegar a los dos años de un romance que habían iniciado en agosto del 2022 y que formalizaron comprometiéndose al poquito tiempo.

Posterior a eso, La Teja le escribió a la cantante y modelo para confirmar el chisme, pero aunque no respondió a las llamadas ni a los mensajes, sí llamó la atención lo que había publicado en sus historias de WhatsApp.

“Una canción hermosa para reconfortar el alma”, escribió Meli al compartir la canción cristiana “Al final”, de la cantante dominicana Lilly Goodman.

“Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, Tú palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti”, reza la canción en uno de sus párrafos.

En una reciente publicación que hizo De boca en boca en Instagram confirmaron la soltería de Mora a través de una brevísima declaración que ella les dio la tarde de este martes.

“Estoy tranquila, a como uno puede volver puede que termine para siempre”, dijo Melissa Mora.

La separación de la pareja habría implicado que Meli se devuelva para su casa en Palmares, ya que ella se había ido a vivir con Beto a Turrúcares de Alajuela. La pareja se había comprometido en octubre del 2022.

La noticia de la separación sorprende pero no es tan inesperada, ya que en agosto del año pasado se habían encendido alarmas de una crisis en la relación de la que ella salió al paso.

En aquella oportunidad Meli dijo en una entrevista con La Teja: “Yo estoy tranquila, estoy tranquila con él, no hay prisa de nada, como toda relación, pero sí estamos muy bien”.

