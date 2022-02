Melissa Mora se dio cuenta de infidelidad de su ex por medio de un video

BODA MELISSA Melissa Mora y Jonathan Picado se casaron en abril del 2019 . Fotografía: Lilliam Arce. (Lilliam Arce)

La modelo y cantante Melissa Mora confesó las verdaderas razones por las que se divorció de Jonathan Picado, en octubre del año pasado.

La guapa ramonense reconoció que se dio cuenta de una supuesta infidelidad que estaba cometiendo su ahora ex por medio de un video, por lo que lo mandó a volar.

Meli dio estas declaraciones en el programa “De boca en boca” este martes y es la primera vez que admite públicamente que le pusieron los cuernos.

Según ella, fue un amigo de Picado, llamado Andrés, quien le envió la grabación de lo que estaba ocurriendo entre su marido y otra mujer.

En ese momento, Meli se sintió más que traicionada y tomó la decisión definitiva, a pesar de que se sabe que el matrimonio tenía mucho tiempo de estar pasando por una situación complicada.

[ Melissa Mora se sincera y cuenta cómo está su corazón después de haberse divorciado ]

En una entrevista que tuvo con La Teja la semana anterior, Mora señaló que a cuatro meses de haber firmado el divorcio, todavía está sanando y por eso trata de ocuparse para no pensar en lo que pasó.

“Yo creo que los primeros cuatro meses fueron un poco más difíciles y ya he soltado, me siento tranquila, disfruto mi etapa de divorciada o soltera, me he metido mucho en mi trabajo, mi empresa de jeans y paso tiempo con mi hija, pero algo que me ha ayudado mucho es recurrir a Dios, siempre le pido por todo lo que hago pero ahora más. Ahora le pido guía, salud, sabiduría y que me llene de vida, con la ayuda de Él todo se puede y si permitió que pasara eso (divorciarse) es porque hay algo mejor para mi vida, tengo la confianza de que así será”, dijo, hace una semana.

En esa conversación, la moncheña también contó que no está lista para abrirle las puertas a otra persona, aunque a ella le gustaría más adelante tener una relación seria, con alguien que la respete y la quiera por lo que es. Eso sí, ese alguien debe esforzarse porque luego de la infidelidad, a Meli le costará volver a creer en los hombres.

“Sí me gustaría, lo complicado es volver a confiar en alguien. Yo creo fielmente en el amor porque cuando uno está enamorado sea casado o no casado, un documento no es necesario, pero sí digo que es bonito casarse y tener una relación estable” agregó en entrevista con La Teja.