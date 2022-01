Melissa Mora se sincera y cuenta cómo está su corazón después de haberse divorciado

Melissa Mora Melissa Mora está sanando y no le cierra las puertas a un nuevo amor. Instagram.

La modelo Melissa Mora volvió a ser una de las solteras más cotizadas en el país, luego de su sonado divorcio de Jonathan Picado, en octubre del año anterior.

Los detalles y galanes están al acecho; sin embargo, su corazoncito todavía está en recuperación luego de la ruptura.

Melissa siempre ha dejado claro que si se casó, lo hizo enamorada y para siempre, pero las circunstancias la hicieron tomar la decisión de separarse, razones que en todos estos meses se ha guardado para su círculo más íntimo.

La guapa ramonense habló con La Teja y nos contó detalles de su vida personal.

-¿Cómo está el corazón después de varios meses de anunciar su divorcio?

Una mujer antes de soltar una relación ha sufrido, entonces ya cuando termina es más fácil y eso es lo que me está pasando a mí, durante el proceso le decimos a la pareja que no nos gusta y qué nos gustaría cambie y si esa persona no lo hizo o mintió ya uno va soltando.

Yo creo que los primeros cuatro meses fueron un poco más difíciles y ya he soltado, me siento tranquila, disfruto mi etapa de divorciada o soltera, me he metido mucho en mi trabajo, mi empresa de jeans y paso tiempo con mi hija, pero algo que me ha ayudado mucho es recurrir a Dios, siempre le pido por todo lo que hago pero ahora más, ahora le pido guía, salud, sabiduría y que me llene de vida, con la ayuda de Él todo se puede y si permitió que pasara eso (divorciarse) es porque hay algo mejor para mi vida, tengo la confianza de que así será.

-Hace poco compartió un video de un detalle muy bonito que tuvieron con usted, ¿siente que es tiempo de abrirse de nuevo al amor?

Siempre para una mujer los detalles son bonitos y creo que el amor llega cuando tenga que llegar y cuando una persona definitivamente logra tocar el corazón de uno.

-¿Qué le hacía falta de la vida de soltera que ahora puede disfrutar de nuevo?

Son experiencias diferentes, si yo me casé es porque quería algo serio y ya había disfrutado de la soltería; sin embargo, me toca estar de nuevo soltera, ahora estoy disfrutando de una manera bonita la vida porque así es, cada día que vivimos es una oportunidad que Dios nos regala, entonces yo disfruto el día a día, con un compañero o sin un compañero.

-¿Quedó curada de volver a casarse o le gustaría hacerlo en el futuro?

Claro que sí me gustaría, lo complicado es volver a confiar en alguien. Yo creo fielmente en el amor entonces cuando uno está enamorado sea casado o no casado, un documento no es necesario, pero sí digo que es bonito casarse y tener una relación estable.

-¿Siente que el estar tan ocupada le ha ayudado a salir adelante?

Para salir adelante solo Dios, porque la depresión por más ocupada que uno esté, te mata lentamente, entonces creo que Dios y el amor me han ayudado.

-¿Sí llegó a ser depresión más allá de la tristeza que siempre da en estos casos?

Sí, sí lo fue.

-¿Cómo la superó?

Con tratamiento, pero esto es un proceso, a veces la gente piensa que la depresión es sentarse a llorar todos los días y no es así, es un proceso que puede tener ataques de ansiedad y no se sabe por qué, todas las personas reaccionamos de una manera diferente.

Yo durante algunos años fui depresiva y en algún momento detonó, pero puedo decir que Dios me ha ayudado demasiado a estar superfeliz, tranquila, no sé si lo he superado o no, pero me siento bien, gracias a Dios.

-Es un tema del que habla con mucha normalidad, ¿es así?

Exactamente, creo que lo importante es pedir ayuda.

-Dice que todavía confía en el amor, ¿pero ahora en qué se fija a la hora de escoger a una pareja?

Definitivamente estoy en una etapa en mi vida que pienso que el físico no es lo primordial. El trato de un caballero es lo más importante. El corazón, que sea humano ( por el trato) creo que solo el tiempo para conocer a una persona te lo dice.

-¿Qué le recomienda a las personas que sufren rupturas y les cuesta salir adelante?

Creo que es soltar poco a poco, no ver lo que pasó, eso ya pasó, hay que vivir el día que Dios nos está regalando, uno no puede vivir de recuerdos, hay que tener amor propio y agradecer por todo lo que tenemos. Si uno está con una persona, él debe luchar por el amor de nosotros porque somos valiosos, entonces el que quiere estar te lo hace saber con detalles, gestos o acciones. Entonces yo digo que uno puede conservar los recuerdos, pero vivir el presente y no echarse a morir, eso no es sano.