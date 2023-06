Melissa Mora sigue demostrando tener un gran corazón y hace la diferencia entre otras famositicas

Melissa Mora siempre ha destacado por su buen vestir. Archivo

Melissa Mora sigue demostrando tener un gran corazón y que le gusta ayudar siempre a los demás.

La cantante contó en sus historias de Instagram que estaba haciendo una limpia en su clóset y sacando alguna ropa para regalar.

A diferencia de otras famositicas, ella prefiere regalar sus prendas que ponerlas a la venta como lo hacen muchas otras. Por ejemplo, la mamá de Keyla Sánchez ahora está vendiendo todo lo que ya no usa.

La ramonense explicó que aunque muchas seguidoras le escribieron por privado que se las regalara porque son mujeres necesitadas o bien porque les gusta mucho su forma de vestir les tuvo que decir que no.

Meli contó que ella prefiere regalarles su ropa a amigas, vecinas o personas allegadas, pues no sabe qué harían las otras personas con las prendas.

“Recibí un montón de mensajes de muchachas y personas que quisieran que yo les de ropita, a mí me encantaría, de verdad poder ayudarles y regalarles a todas, pero le doy siempre la ropa a personas muy allegadas para mí, a personas que también necesitan y que no siempre pueden comprarse ropa y demás. Entonces, no puedo dársela a alguien que yo no conozco, que no sé con qué fin va a utilizar mi ropa.

“Hay gente que, de verdad, puede usar mi ropa así como hay gente que puede usarla para cochinadas, la ropa es de mucho cuidado; entonces, por ese motivo yo realmente se la doy a personas que sean amiguitas mías, gente cercana que yo conozco y que, realmente, necesita y que es gente muy buena”, aclaró la también modelo.

