Melissa Mora tiene covid-19: “Pasé la noche un poquillo agitada, pero me encuentro bien”

La modelo Melissa Mora está enfermita con coronavirus.

Luego de realizarse la prueba este domingo, la guapa compartió la mañana de lunes que está en cuarentena, ya que dio positivo a la enfermedad que azota al mundo.

Recordemos que Meli ya había tenido a sus papitos y a su hermana enfermos con covid-19, pero a ella todavía no le había dado.

Por suerte, de momento, la moncheña no tiene mayores síntomas, más allá de la pérdida del olfato, la cual se dio cuenta porque no le llegaba el aroma del jabón ni del perfume.

“De momento estoy bien, obviamente siempre hay nervios y demás, pasé la noche un poquillo agitada del pecho, pero me encuentro bien. Sí perdí el olfato, que de hecho fue una de las razones por las cuales me di cuenta de que algo no andaba bien”, le comentó a La Teja.

Al ser muy creyente, Mora pidió oraciones a todas las personas que la siguen para que la situación no se vaya a complicar.

Asegura que ya tiene las dos dosis de la vacuna de Pfizer, por lo que tiene mucha fe de que el asunto no pase a más.

La guapa estuvo de viaje en los últimos días en Guatemala, donde estuvo compartiendo en sus redes sociales algunas imágenes y videos del paseo y supone que por ahí pudo llegar el contagio, a pesar de que intentó cuidarse.

Aseguró que más allá de eso, piensa en su hija Camila, a quien no podrá ver en los próximos días.

“Mi preocupación ahorita es mi hija, que por supuesto tengo muchas ganas de verla, a ella la tengo con una amiga mía, que tuvo contacto con nosotros, pero espero que no tenga nada”, comentó Mora, quien agregó que de momento su esposo Jonathan Picado salió negativo a la prueba que se hizo.

Esperamos que la salud de la bella modelo no se complique y pronto pueda salir de eso.