Melissa Mora vuelve a meterse en un enredo de “faldas”, ¿qué pasó ahora?

La cantante Melissa Mora volvió a ponerle bonito a los conciertos este fin de año.

La cantante Melissa Mora se volvió a meter en un lío de “faldas”, pero no piense mal, porque no tiene nada que ver con un tema de pareja.

El asunto tiene que ver con Mira quién baila y en especial con la exmiss Costa Rica Lisbeth Valverde, ganadora del cuarto lugar de la competencia de baile de Teletica.

Y es que resulta que a Meli le volvió a pasar lo de hace un año cuando abrió el concierto de Hombres G y la Banda MS, en Parque Viva, el 21 de abril de 2023.

Esa noche salió al escenario con un hermoso vestido rojo y resultó que era idéntico al que usó la cantante Elena Umaña en su presentación en el Teatro Melico Salazar junto a la Orquesta Filarmónica, el 25 de marzo de ese año.

Melissa Mora y el actor colombiano Gregorio Pernia, mejor conocido como "El Titi" compartieron el escenario el 1 de diciembre en un evento privado.

El pasado domingo 1 de diciembre la ramonense compartió el escenario con el artista colombiano Gregorio Pernia y lució otro hermoso vestido rojo con dorado y, ¿adivinen qué?, es el mismo diseño de uno que usó Lis en el programa de canal 7.

Ese diseño de traje lo usó la exreina de belleza para la gala 8 cuando bailó al ritmo de bachata junto a su bailarín Javier Acuña. En esa ocasión fue cuando su coreógrafo se fracturó la nariz.

Ambas faldas son de la diseñadora Priscilla Meza, de SLatino Dance Wear, quien se dedica a la confección de trajes de baile para profesionales del baile.

Lisbeth Valverde usó este traje para la gala ocho de Mira quién baila (MQB).

A Melissa le da igual

Es decir, esta es la segunda vez que Meli repite el vestuario de alguien más, aunque según nos dijo, a eso ni le pone atención porque lo que más le importa es sentirse cómoda y lucir bien frente a su público.

Además, aclaró que no siempre usa diseños que paga a hacer exclusivos para ella y que en este caso lo que quería era apoyar el talento nacional porque le pareció muy bonito el trabajo de la diseñadora.

“Yo vi el vestuario, me encantó y no me importa así vea más vestuarios y me los tenga que poner, que ya sean trajes confeccionados, hechos y que estén listos. O sea, lo de Elena Umaña fue un tema que coincidió, pero yo mis vestuarios muchos los mando a traer y cuando pido aquí siempre pasa lo mismo, que ya lo usó alguien, que es igual o que es parecido, o sea, yo no visto solo cosas de diseñador.

“Yo soy una persona normal y como cualquier persona puedo usar un pantalón igual a otra. Yo tengo mi marca de jeans y yo de un estilo mando a traer muchos, no son piezas exclusivas. Entiendo que el vestuario para un show es muy diferente, pero yo trato de que el talento costarricense se luzca y por eso elegí esta prenda tan bonita, no importa si lo haya usado Lisbeth, no importa si lo haya utilizado equis persona, a mí me encantó el diseño y me sentí superfeliz desde el momento en que me lo probé, era perfecto para la noche”, dijo.

Este fue el traje que usó Elena Umaña en uno de sus conciertos y que era el mismo diseño que usó Melissa Mora después.

Algo similar ocurrió en la gala final de Mira quién baila cuando la boxeadora Naomy Valle salió a bailar con un traje igualito al que utilizó Lynda Díaz en la primera gala del programa.

La vestuarista de Teletica, Sandra Carvajal, aclaró que no era el mismo traje que usó la expresentadora y que es un vestido que venden “en todo lado”.

Melissa Mora usó este traje para uno de sus conciertos en el 2023 y resultó que era el mismo vestido que había comprado Elena Umaña.

No es el mismo

La diseñadora Priscilla Meza nos aclaró que en el caso del traje que usó Melissa Mora no es el mismo que se le puso a la exmiss el pasado 3 de noviembre porque confeccionó varios muy similares.

La modista señaló que ella acostumbra a hacer vestidos para competencias de bailarines, los cuales muchas veces se presentan como equipo, por lo que hay que hacer el mismo diseño para todos.

Melissa Mora cantó junto a Gregorio Pernia

“Por ejemplo, a Melissa Mora el que le presté que no fue el que usó la miss porque la miss es más grande y Meli es más chiquitica (en cuanto a tallas) y era diferente”, señaló.

Meza además nos adelantó que está diseñando un traje muy especial para Mora para su presentación en la Teletón que será este fin de semana. Ese día la cantante estrenará un tema junto al cantante mexicano Javi Kartucho.

Feliz con el resultado

Por otra parte, Meli nos contó que quedó feliz con la presentación que hizo junto al Titi porque fue un show de casi dos horas en el que se notó que el público disfrutó bastante.

Eso sí, reconoció que le dio un “poco de nervios” cuando la llamaron hace un mes para ofrecerle compartir tarima con un artista internacional de la talla de Gregorio Pernia, pero que se preparó lo mejor que pudo para dar la talla.

“Dije sí, lo acepto y voy. Entonces me preparé, ensayé, Daniel Gazel me dio algunas clases de canto, algunos tips, ensayé con las chicas de la academia para bailar, me preparé para hacerlo bien y, gracias a Dios, todo salió bien”, mencionó orgullosa.

La también modelo agregó que tuvo la oportunidad de conocer al actor de novelas como “Sin senos no hay paraíso” y “Hasta la plata nos separe” un día antes del concierto y que le pareció “muy carismático” y que le dejó una impresión “muy bonita”.