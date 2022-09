Melissa Mora: “Yo no estoy para sufrir, ya he sufrido mucho en el amor”

Melissa Mora contó que su novio Alberto "Beto" Gómez la chinea mucho y la hace muy feliz. Cortesía

La modelo y cantante Melissa Mora sacó un rato para conversar con sus seguidores y responder algunas de sus inquietudes.

Este domingo ella puso la famosa cajita de preguntas en Instagram y una de las cosas que más le preguntaron fue por su actual novio, Alberto Gómez.

La guapa está pasando unos días de vacaciones junto a él y le consultaron cuántos años le lleva, porque se ve mayor que ella y esto fue lo que dijo:

“Por supuesto que hay una química, mi novio sí me lleva 18 añitos, nada más, pero lo importante es la persona, él me chinea mucho y yo no estoy para sufrir, ya sufrí mucho en el amor”.

La mamá de Meli tiene cáncer y, según dijo, en estos momentos está mal. Instagram.

Además, le preguntaron cuál sería su mayor deseo ahorita y por qué y contó que sería que su mamita esté mejor de salud, porque no ha estado bien a consecuencia del cáncer.

“Bueno, en este momento sería que mi mamá esté al cien, porque mi mamá está otra vez con cáncer, entonces, mi deseo sería ese, que mami esté bien”, mencionó.

Además, le adelantó a sus seguidores que pronto grabará temas nuevos con música banda, porque es algo que le han pedido mucho y quiere complacerlos.