“Mi exnovio me está buscando, pero yo le digo que mi orgullo no me permite volver con él”

“El orgullo me mata, tuve una relación por cuatro años con un muchacho que me gustaba muchísimo y realmente había momentos muy buenos, pero él siempre me terminaba, porque se aburría y buscaba siempre otra persona, al tiempo terminaba con las otras y volvía conmigo, pero ahora me está buscando otra vez y dice que está listo para tener una relación estable conmigo y yo le dije que no quiero nada, que mi orgullo no me lo permite”.

1. Como siempre he dicho, volver o no será una decisión suya o de ambos, pero quiero ir un poquito más a fondo, esto no es un tema de orgullo, es decir, usted, por encima de esta realidad, cree que el orgullo es el que no le permite regresar con una persona con la que ha terminado múltiples veces porque él establece nuevas relaciones.

2. Esta visión, asociada al orgullo, que es más o menos como pensar de esta forma: “no me voy a dar por menos”, ”esta vez no le voy a dar gusto”, “lo voy a dejar sufriendo”, podría eventualmente estar asociada al orgullo, pero volver o no volver no es un tema de hacer el orgullo a un lado, o sostenerme en la ruptura desde el orgullo. Pues operando desde ahí no se está resolviendo el tema de fondo.

3. Regresar o no con una persona con la que se ha tenido una relación previa que, claramente, terminó porque ha habido múltiples problemas, evaluar si es posible estar en la relación nuevamente no es solo un tema de orgullo, esta decisión debe responder a una evaluación objetiva y ver si efectivamente hay un cambio en la forma de pensar, sentir, actuar de otro ser humano, evaluar si ha ido asumiendo un cambio consciente y que ha hecho una resolución de todos aquellos aspectos personales que han creado hábitos, conductas y actitudes que podrían nutrir una curva de estabilidad. Sin un cambio consciente, volvemos por impulsos emocionales y esta no debería ser la ruta.

4. El orgullo, creo, no debería ser la norma, respeto que usted se mueva desde ahí, pero su análisis debería estar asociado a los hechos y, en la revisión profunda, si existe o no una transformación objetiva que permita crear una relación profundamente sana y consciente.