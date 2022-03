“Mi exnovio tiene nueva pareja pero cuando salgo con alguien se pone intenso”

“Mi ex novio tiene nueva pareja desde, prácticamente, cuando me dejó; él nunca me ha dejado de hablar y cuando yo medio empiezo a tratar de salir con alguien, se pone más intenso, me habla más, me busca más, dice que si ya lo olvidé tan rápido, pero no entiendo por qué me dice esto si él está con una nueva persona, a la cual nunca ha dejado y mientras me busca, me critica y me cuestiona todo, yo tengo que seguirle hablando, escuchando e, incluso, recibiéndolo en la casa, porque él dice que la idea de que yo esté con alguien lo pone muy triste y no entiendo esto”.

1. Creo que usted debería empezar por cambiar el foco de atención que tiene en este momento, ante esta situación, cuando usted dice, “yo no lo entiendo”, no trate de entenderlo, entiéndase a usted y preguntese, ¿por qué permito este proceso con una persona que ya me terminó?, quien además tiene una nueva relación.

2. En esto siempre he sido muy claro, desde nuestra columna, el crecimiento personal o la estabilidad emocional no tienen relación alguna con lo que haga nuestra expareja, o lo que pretenda hacer con nosotros; el crecimiento y la estabilidad emocional se deriva de la capacidad de tomar las decisiones que consideremos convenientes para estar mejor, sin importar lo que haga, diga, o exprese la expareja.

3. El cuadro es simple: él no la deja en paz, aparece cada vez que usted tiene un intento de relación, él cuestiona sus elecciones, mientras él tiene un proyecto de vida aparte, ¿realmente usted necesita entenderlo a él? O a partir de todo esto debe asumir que hay temas emocionales que usted debe trabajar para establecer límites, independientemente de lo que él haga.

4. Centrar nuestra atención en comprender por qué la expareja hace o no algo, es un desenfoque, que nos sujeta a un círculo vicioso de complicaciones, dudas, contradicciones, que en nada suma a nuestro crecimiento personal. Usted no se siente cómoda con esto, no puede poner límites, asuma que debe ir a fondo y resolver esto con el objetivo de darse la oportunidad de poder avanzar y cerrar estos ciclos de contradicción, para trazar un camino de reorganización de vida, este debería ser su enfoque, es importante que usted, si no lo puede resolver solita, se permita buscar ayuda.

