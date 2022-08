Michael Rubí no vacacionó con los amigos de ‘Dancing’ ni con Lorna Cepeda por una gran razón

En la gala anterior Michael Rubí y Lorna Cepeda obtuvieron su primer diez. Foto John Durán (JOHN DURAN)

La semana pasada, los participantes de Dancing with the Stars estuvieron de vacaciones, porque este domingo no hubo competencia.

Para chinearlos más, Teletica los mandó de paseo a playa Tamarindo por varios días y después pasaron a La Fortuna de San Carlos.

Lo curioso es que uno que no se fue de vacaciones con sus amigos fue el bailarín Michael Rubí, la pareja de Lorna Cepeda.

“La Peliteñida” no vio a su Michael Andrés durante todos estos días. Se reencontraron hasta este lunes que regresaron a los ensayos para la gala diez de este próximo domingo.

Lorna y Michael ya regresaron a los ensayos.

Pero, ¿por qué Rubí no fue con todos de viaje?

Resulta que uno de los grandes sueños de “Maik” es ser cantante y en estos días se realizó el casting para el musical “Jesucristo Superestrella” y el alajuelense fue a la audición.

El bailarín contó que la prueba estuvo algo difícil, pues le tocó cantar una canción que no se sabía y que tuvo que aprenderse en pocos días.

Silvia Baltodano, David Martínez y Alex Costa son los jueces de Dancing.

Una de las juezas en la audición era la actriz, bailarina y cantante Silvia Baltodano, la misma de Dancing, por lo que le correspondió calificarlo en esta otra faceta de cantante.

La ópera rock compuesta por Andrew Lloyd Webber en 1970, Jesucristo Superestrella, se presentará el próximo año bajo la producción del Teatro Luciérnaga, del cual Baltodano es una de las dueñas.