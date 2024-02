Michael Rubí se traerá de vacaciones a Costa Rica a alguien muy importante para Gloria Trevi y Karol G

Michael Rubí y el bailarín Alek T. Palinski son parte del staff de los concierto de Gloria Trevi en Estados Unidos.

El bailarín costarricense Michael Rubí tiene más de un mes de estar viviendo una de las mejores experiencia de su vida al estar de gira junto a la cantante Gloria Trevi, donde también ha podido conocer gente extraordinaria.

Curiosamente, uno de sus compañeros del staff de bailarines es el polaco Alek T. Palinski, quien también fue en su país ganador de Dancing with the Stars, y eso ha hecho que los dos se lleven muy bien.

Tan bien que ya están planeando venir a Costa Rica de vacaciones en los próximos días cuando tendrán dos semanas libres de la gira de la mexicana llamada “Mi Soundtrack World Tour” que hacen por todo Estados Unidos.

Según contó Rubí, compartir él ha sido muy interesante porque es “demasiado inteligente y un bailarín impresionante”.

“Hemos hablado de lo diferente que es en cada país (Dancing), pero que al final el formato se mantiene igual en todo, como siempre un bailarín y una estrella. Hemos hablado mucho de eso porque hemos compartido muchas experiencias de cosas que hemos vivido en países muy distintos, pero al final la vida nos cruzó en un camino muy parecido, entonces ha sido muy chiva”, mencionó el alajuelense.

El polaco, de 33 años, Alek T. Palinski, tiene gran participación en el concierto de Gloria Trevi

Alek fue también bailarín de la pasada gira de la colombiana Karol G y, según nos contó, desde niño siempre se vio influenciado por la música latina por la novela “Muñeca brava”, que transmitían en Polonia, a finales de los noventa, de la cual se aprendió todas las canciones sin saber nada de español.

Es intercambio cultural es lo que le ha gustado más de trabajar con artistas latinas y de conocer personas como el costarricense.

“En el team de Karol G todos los bailarines eran gringos, entonces no fue tan difícil acoplarse, todo el equipo de ella hablaba solo en español, entonces fue interesante acoplarme a esa cultura. El baile siempre ha sido como un lenguaje universal y aunque la mayoría de bailarines no hablen el mismo lenguaje de palabra, el lenguaje universal es la danza, entonces eso nos ha unido”, mencionó el polaco a La Teja.

El bailarín polaco también ha trabajado al lado de Karol G.

Quiere saber si todos son iguales

Esta es la primera vez Alek conoce a alguien de Costa Rica, país del que ha visto muchos documentales y deseaba con muchas ansias conocer, en especial para ver si todos los ticos son tan amables como su nuevo compañero en el escenario.

“Dice que ha sido muy bonito conocerme porque soy muy profesional y que además son una persona que se preocupa mucho por lo demás, como que quiero que la gente siempre esté bien, algo que dice mucho de los costarricenses y que no sabe si así son todos en Costa Rica o soy solo yo y que por eso es que quiere a conocer”, mencionó “Mike”.

Michael contó que en los próximos días vendrá con su compañero a pasar una semana de vacaciones y la idea es motivar a los otros a venir a Costa Rica.

Alek agregó por su parte, que está muy emocionado de conocer alguien de un país que siempre quiso visitar porque ahora podrá vivir la experiencia con alguien propio del lugar y no solo venir de vacaciones sin saber a dónde ir o qué visitar.

Como el profe

Desde que tenía 25 años el bailarín polaco decidió vivir en Estados Unidos, pues sabía que ahí iba a tener más opciones laborales, y eso también le ha permitido hablar un perfecto inglés, lo cual ha sido a su vez de gran ayuda para el tico porque entre los dos se han ayudado mutuamente con el idioma.

Del grupo de los seis bailarines de Gloria Trevi, solo el costarricense habla español por lo que se ha convertido hasta en su profesor y lo ha ayudado a entenderle mejor a la gente de producción de la mexicana y a su vez él le ayuda a practicar su inglés.

La gira de Gloria Trevi es de momento solo en Estados Unidos, aún no ha anunciado si la hará por Latinoamérica.

“Dice que está feliz de trabajar con equipos latinos porque es una forma de poder aprender a hablar español directamente de la raíz y eso lo obliga a practicar más el español. A veces yo estoy hablando en español con algún otro compañero y es: ‘¡oh!, entendí eso’, porque tiene bastante rato de estar escuchando solo gente de la producción hablando en español”.

“A mí me ha ayudado muchísimo porque ha me enriquecido de cierta forma. A veces me dice palabras que, aunque hablo inglés desde hace unos años, no entiendo y le pregunto qué significa eso. Él también tiene mucho interés en aprender español y constantemente me está preguntando palabritas, su pronunciación es buena, como que se compromete con la pronunciación”, contó el bailarín.

Un sueño cumplido

Alek comentó que a él lo hace muy feliz ver que la música latina se ha popularizado tanto porque creció escuchando el grupo Aventura, de Romeo Santos, y que es un sueño cumplido trabajar con este tipo de cultura.

Alek T. Palinski contó que siempre quiso conocer Costa Rica.

“Fue muy retador profesionalmente (aprender el ritmo) y a la vez le ha enriquecido de muchas maneras”, agregó.

Michael por su parte, dice estar maravillado en todos los sentidos con esta experiencia que le puso la vida y que su sueño siempre fue ser parte del staff de una artista internacional y que con los contactos que ha hecho espera que Gloria no sea la primera y la última.