Mientras otros solo cantan reguetón, Gabriel Morúa sigue a su corazón y al legado de su abuelo

Mientras la mayoría de artistas jóvenes buscan irse por la más fácil y cantar los géneros de moda, como reguetón, urbano y trap, el cantante costarricense Gabriel Morúa sigue su pasión y no afloja con las rancheras.

Gabo lleva años siendo charro, siguiendo el legado de su abuelo José Vargas y a pesar de que por la mente sí le ha pasado experimentar otros ritmos, sus raíces jalan a ese apasionante género.

“Sí me ha pasado por la mente, pero tomamos la decisión de seguir. Ya cumplí 20 años de carrera musical y me he topado gente en el camino que me dice, ‘siga lo que le pida el corazón’, y cantar rancheras es lo que yo siento.

“He visto que mucha gente que se vestía de charro lo ha dejado de hacer y entonces me he propuesto preservar, mi abuelo lo hizo toda la vida y yo lo quiero rescatar, sí canto baladas y pop, pero lo que me mueve son las rancheras”, aseguró.

Gabriel Morúa tiene 27 años y 20 de cantar. (Cortesía)

Gabo lanzó hace poco un tema llamado “Con mi compa a la cantina”, el cual fue escrito por el mexicano Édgar Oceransky, quien, por lo general, crea letras románticas para artistas reconocidos como Camila, sin embargo, tenía la ranchera y cuando el tico le propuso interpretarla él, al escucharlo, no lo pensó mucho y se la dio.

“Nos dijo que nadie la ha grabado, que a veces él la canta en sus conciertos para hacer el vacilón, entonces que con mucho gusto nos la cedía. El video lo hicimos en diciembre en la Casona de Laly, acompañado del Mariachi Colonial y lo grabamos, quedó muy bien, porque la pieza lo que habla es del típico ranchero, que dice que nadie lo va a atrapar y termina enamorado”, comentó.

El tema, así como las demás canciones de Gabo --en su mayoría originales-- se pueden escuchar en su canal de YouTube y en sus diferentes redes sociales.