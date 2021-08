Mikaela, la hija de Tavo Gamboa y Vicky Fuentes, viene con varios bollos de pan bajo el brazo

Mikaela, la bebita que espera el matrimonio de los queridos locutores Victoria Fuentes y Gustavo Gamboa, todavía está en la pancita de su mamita, pero la están esperando un montón de regalos para ser estrenados.

La locutora de Bésame (89.9 FM) contó que la han sorprendido con tres fiestas para celebrar la llegada de su princesa.

Vicky y Tavo están en cuenta regresiva para recibir a su princesa. Cortesía Victoria Fuentes. Foto:revistadigitalc.com Vicky y Tavo están en cuenta regresiva para recibir a su princesa. Cortesía Victoria Fuentes. Foto:revistadigitalc.com

Una se la organizó su suegra, otra los compañeros de la radio y la última fue el pasado 19 de octubre y la realizó la tienda Bebé Mundo, que invitó a muchos amigos de la pareja del medio farandulero tico.

El matrimonio quería hacer una carne asada con los compañeros de Dancing with the star donde participa Tavo; sin embargo, no les dio tiempo para organizarla entre tanto corre corre de las últimas semanas.

[ "Aun no descartamos adoptar". ]

"Hemos comprobado, al igual que con Saúl, eso que dicen que los bebés traen un bollo de pan cuando nacen", expresó entre risas Vicky.

Los compañeros de Vicky y el Padre Mix les organizaron una fiesta para celebrar la llega de sus respectivas hijas. Facebook. Los compañeros de Vicky y el Padre Mix les organizaron una fiesta para celebrar la llega de sus respectivas hijas. Facebook.

Vicky confesó que como no tenían planeada la llegada de Mikaela, ya había regalado todas las cositas que usó de bebé Saúl, el hijo mayor de la pareja.

"Gracias a Dios nos han regalado muchas cosas, ya tenemos todo y uno se da cuenta que cuando uno ayuda a otros desinteresadamente todo eso se devuelve en muchas bendiciones, uno ve que cuando se siembra se recoge una buena cosecha", comentó la feliz mamita.

[ Milagrito se duplicará. ]

Fuentes contó que después de la experiencia de ser papás primerizos aprendieron muchas cosas y ahora se toman con calma ciertos temas.

"En cuestión de ropa y esas cosas, aprendimos a ser muy básicos, compramos solo lo que necesitamos. La vida está muy cara y no se puede, por eso, también cuando veo descuentos los aprovecho para todos, un día de estos encontré unos de cincuenta por cierto, cuando los veo yo digo: ¡Que vivan los descuentos", expresó entre risas.

Falta muy poco

La llegada de Mikaela está programada para la primer semana de noviembre.

La modelo Nadia Aldana fue una de las invitados a la fiesta que organizó Bebé Mundo para la familia Gamboa Fuentes. Facebook La modelo Nadia Aldana fue una de las invitados a la fiesta que organizó Bebé Mundo para la familia Gamboa Fuentes. Facebook

La bebita nacerá por medio de cesárea, al igual que su hermano mayor.

"Si me preguntan si tengo miedo yo digo que sí, porque a mi me dan mucho miedo esas cosas, pero lo que trato de hacer es transformar ese sentimiento con la ilusión de verle la carita, y sobre todo, pienso mucho en el momento en que Saúl la conozca, quiero ver la cara de Saúl cuando la vea", dijo la locutora.