Mimi Ortiz arremete contra las mujeres que se meten con hombres casados: “No tienen ni dignidad”

Libni "Mimi" Ortiz, presentadora de Sábado feliz, decidió tocar el tema de las mujeres que son infieles o que andan con hombres casados. (redes/Instagram)

Por: SNC

Libni “Mimi” Ortiz no se guardó nada al dar su opinión sobre las mujeres que se involucran sentimentalmente con hombres casados o que mantienen una relación de pareja.

La presentadora de Sábado feliz habló sin pelos en la lengua sobre el tema y dejó claro que, desde su perspectiva, el problema va mucho más allá de meterse con alguien comprometido, pues tiene que ver con la infidelidad, la falta de honestidad y el poco amor propio.

Ortiz aseguró que el punto central de estas situaciones es la infidelidad y que tanto la persona que tiene un compromiso como quien decide participar en una relación a escondidas tienen responsabilidad.

“Ni la persona que está en compromiso debería de ser infiel, ni si la otra persona está soltera o, peor, en compromiso, debería de participar en una infidelidad”, expresó.

LEA MÁS: Mimi Ortiz respondió si tiene novio y ofreció contar el chisme con una condición

La presentadora también aprovechó la conversación para contar algunas experiencias personales que marcaron su vida amorosa. Recordó que su primera relación sentimental fue cuando tenía aproximadamente 15 años y terminó con el corazón roto luego de descubrir que su novio le había sido infiel.

Posteriormente, cuando tenía unos 16 años, vivió otra situación en la que descubrió mensajes que evidenciaban que su pareja tenía intenciones de involucrarse con otra muchacha. Sin embargo, reconoció que en aquella ocasión reaccionó de una manera equivocada porque en lugar de terminar la relación decidió vengarse y también le fue infiel.

¿Por karma?

Pero la experiencia que más la marcó llegó cuando tenía 17 años. Según relató, se enamoró profundamente de otro muchacho, con quien mantuvo una relación durante tres años, en la que sufrió constantes infidelidades.

“Ese h... me dio vuelta con todo, con todo y más. No importa, gorda, flaca, delgada, alta, hermosa, divina, fea, espantosa, chancleta, tacón, todo, todo”, recordó entre expresiones de indignación.

La guapa Mimi Ortiz contó que en el pasado le fueron infiel muchas veces y que también ella lo fue. (redes/Instagram)

La comunicadora aseguró que llegó a sufrir tanto por aquella relación que incluso tuvo que ser atendida en un hospital debido a una depresión.

“Yo sentí que me iba a morir. Yo no sé cómo no me morí. Es más, fui a dar al hospital de depresión; me mandó al hospital ese desgraciado”, dijo.

A partir de esa experiencia, Ortiz aseguró que tomó una decisión que mantiene hasta la actualidad: nunca más volver a ser infiel. Incluso, afirmó que se ha esforzado mucho por trabajar en la fidelidad y el compromiso en sus relaciones.

Nada lo justifica

Para ella, quienes son infieles suelen buscar justificaciones en los problemas de pareja, como la falta de detalles, las discusiones o los cambios en la relación. Sin embargo, considera que ninguna de esas situaciones justifica engañar a la otra persona.

“Si algo no te gusta de la otra, ¿por qué simplemente no la dejás? ¿Cuál es la necesidad de tener a las dos?”, cuestionó.

Además, criticó especialmente a las mujeres que aceptan ocupar el lugar de amantes y aseguró que le preocupa que algunas incluso disfruten haciendo sufrir a la pareja oficial del hombre con quien se involucran.

“No tienen ni valor propio ni dignidad. Se conforman con ser la segunda, se conforman con ser la amante”, manifestó.

Finalmente, insistió en que, cuando una relación deja de funcionar, lo correcto es hablar con honestidad y terminarla si ya no existe el deseo de continuar, en lugar de mantener una doble vida y lastimar a otras personas.

“Hay que estar demasiado loco o loca para ser infiel”, concluyó.