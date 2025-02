Mimi Ortiz hace otra fuerte revelación al contar que le ofrecieron una millonada por un encuentro íntimo

Mimi Ortiz se dedicaba antes de lleno al modelaje y siempre ha tenido muchos admiradores. (Adrian Soto)

Libni “Mimi” Ortiz sigue revelando muchas curiosidades personales y ahora contó que le ofrecieron una millonada por un encuentro sexual.

La exparticipante de Mira quién baila (MQB) aseguró que hace tres días recibió un mensaje donde le ofrecían 8 millones de colones por una noche romántica con ella.

Pero no solo eso, sino que además contó que su imagen circula en diferentes catálogos sexuales desde hace años.

LEA MÁS: Mimi Ortiz acusó a Teletica de hacerla mentir en MQB: así le responde productora del programa

Ambas revelaciones las hizo luego de que un seguidor le preguntara si haría OnlyFans y de una vez aprovechó para aclarar que ella no se gana el dinero de esa manera.

Mimi Ortiz confesó que su imagen está en catálogos sexuales. (redes/Instagram)

“Cada quien hace el dinero como mejor se sienta y parezca. En mi caso, me siento plena y feliz haciendo el dinero como lo hago. Desde que empecé en el medio me colocaron en catálogos sexuales y hay un porcentaje en la población que cree que yo me gano la vida con temas sexuales.

“Incluso, hace tres días recibí un mensaje ofreciéndome 8 millones de colones para un encuentro sexual. Siempre les digo: ‘pídame en el catálogo y me cuentas si te llego yo’”, publicó en sus historias de Instagram.

Mimi Ortiz trabaja haciendo inversiones digitales desde hace unos años tras alejarse del modelaje por su embarazo. (Instagram)

La modelo y bailarina aseguró que por suerte ha tenido “grandes oportunidades laborales” y por eso no se ha visto en la “necesidad” de trabajar viendiendo su cuerpo.

La ahora novia del bailarín español Toni Costa también reveló este miércoles que en Teletica le hicieron mentir sobre su situación sentimental pasada durante el programa MQB para que los medios no se enfocaran en la separación del padre de su hijo sino en su baile.

Mimi Ortiz habló de la relación de su expareja

Dicha confesión la hizo para aclarar que ella tenía seis meses de estar soltera cuando empezó a andar con el juez del programa.

Sin embargo, en Teletica Formatos indicaron que ellos no tienen “la necesidad” de mentir sobre la vida privada de cada uno de sus participantes.