Mimi Ortiz se llevó un gran susto de cara a la semifinal de Mira quién baila, ¿podrá estar?

Mimi Ortiz había llevado a su hijo a ver la cuarta gala de Mira quién baila (MQB). Fotografía: Lilly Arce.

Libni “Mimi” Ortiz se llevó un gran susto con uno de sus dedos en uno de los ensayos de este jueves de cara a la semifinal de Mira quién baila (MQB).

La pareja del bailarín Yenier Jiménez se habría quebrado el dedo anular de la mano derecha, pues después del golpe haciendo uno de los pasos se le empezó a hinchar al punto de casi no poder moverlo.

De hecho, la bailarina Yessenia Reyes, pareja de Diego Bravo en la competencia, la vaciló en que le heredaba su férula dado que ella también se había quebrado el dedo meñique semanas atrás, pero ya se le curó.

Mimi Ortiz se lesionó uno de sus dedos ensayando

Mimi contó que después que le revisaran el dedo se confirmó que no tiene una quebradura como tal del hueso ni tampoco está fisurado y que para su gran fortuna solo fue un golpe.

El doctor la mandó a ponerse bastante hielo para que baje le hinchazón y tratar de no volvérselo a golpear.

Este viernes, ella mostró en sus historias de Instagram que ya el dedo le había amanecido mejor, menos moreteado, y que así se la iba a jugar para seguir ensayando, puesto que le toca terminar de preparar las coreografías al ritmo de pop y disco.

Mimi Ortiz se lesionó el dedo anular en el ensayo del jueves.

Este domingo es la semifinal del programa de Teletica y ya anunció que ante la salida de Lynda Díaz pasaban directamente a la final ella, Diego Bravo, Naomi Valle y Lisbeth Valverde.

Mimi aprovechó esta leve lesión que tiene para aclarar que ella sufre de hernias en la columna vertebral que la limitan a hacer ciertas acrobacias o alzadas y que por eso no puede hacer coreografías tan llamativas como las de sus compañeros por su condición.

“Yo no debería bailar, no es lo que me recomienda mi ortopedista, pero a lo largo de los últimos seis, siete años que me pasó el tema de las hernias, yo me he venido preparando físicamente para poder bailar sin dolor y sin riesgo, pero conozco mis limitaciones y sé hasta dónde podemos llegar y lo que puedo y no puedo hacer”, aclaró.