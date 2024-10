Mimi Ortiz confesó que le sacó el jugo a sus implantes y que no se arrepiente de quitárselos

Mimi Ortiz se puso implantes cuando inició su carrera como modelo. (Captura de video)

Libni “Mimi” Ortiz tiene más de un año de haberse quitado sus implantes de seno y aún la gente le sigue preguntando el porqué de aquella decisión.

Hace unos días, la participante de Mira quién baila (MQB) respondió algunas preguntas de sus seguidores y, obviamente, esa consulta estaba entre muchas que le hicieron de manera personal.

En medio de su explicación, la modelo reconoció que le sacó “el jugo” a sus implantes, pero que no se arrepiente para nada de habérselos quitado.

“La razón fue porque me entró una bacteria que casi me mata, entonces me los tuve que quitar y la verdad es que me encanta. O sea, yo estoy fascinada porque me veo así como esta parte como una chiquita de 11, entonces me veo como de menor edad, no me pesa para nada, soy libre. Por ejemplo, ahorita ando sin brasier, ando sin brasier casi que todo el tiempo, es más no tengo brasieres, literalmente no uso brasier, ni quisiera tener, entonces la libertad que yo siento en esta zona... no te puedo explicar lo feliz que soy, para bailar es fantástico, se me quitó el dolor de espalda, me encanta cómo me veo sin implantes, me fascina”, dijo.

Libni "Mimi" Ortiz fue una de las modelos más destacadas del país. (Adrian Soto)

La guapa explicó que cuando se puso los implantes fue por trabajo, ya que sabía que en el ambiente del modelaje la que tuviera senos más voluptuosos, la contrataban más y en ese momento necesitaba más platica.

“Y por trabajo tuve que ponerme implantes para poder ganar más dinero porque en aquel entonces, no sé si ustedes recuerdan, se ganaba muchísimo dinero haciendo pasarelas en ropa interior para diferentes marcas de lencería y también por supuesto fotografía que es una de las cosas que también más pagaba y sí requería de las modelos voluptuosas y otros trabajos que tenía por ahí con respecto al modelaje y el baile que si se necesitaba como los implantes, no como un requisito, pero yo sabía que las que tenían implantes ganaban más plata y yo ocupaba plata.

Entonces hice la inversión y me fue superbién con todo, le saqué jugo a esos implantes, pero bueno, llegó el momento de ser mamá y cuando fui mamá en la lactancia me dio mastitis, la mastitis se complicó, tuvimos que cambiar los implantes y en el cambio de implantes me entró la bacteria y casi me voy de este mundo”, mencionó.

La participante del programa de Teletica agregó que, ella se siente muy feliz con los resultados y que lo más importante es que está viva porque en mayo de 2023 de verdad que la vio fea con la bacteria que casi la mata.