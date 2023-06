La influencer Mimi Ortiz confesó que estuvo al borde de la muerte

La guapa influencer dejó sorprendido a sus seguidores con la confesión que hizo mediante un en vivo de Instagram.

A la modelo le quitaron sus implantes de seno.

La macha contó que hace ocho años se puso implantes porque trabajaba como modelo, y ella veía necesario ese paso, pero cuenta que después de su embarazo, le dio una mastitis muy fuerte.

“Era una mastitis de otro nivel, la cual afectó uno de los implantes”, dijo la guapa.

Sin embargo, después de esa mastitis, logró continuar con la lactancia de su hijo, pero un médico le recomendó que, por su salud, era mejor que cambiara sus implantes apenas terminara el periodo de lactancia.

La influencer expresó que a inicios de mayo se los cambió, y que a final de mes tenía que ir al médico para una valoración y quitarse los puntos, pero el miércoles 24 de mayo, se empezó a sentir mal.

“Tenía náuseas, mareos, dolor de cabeza, pensando que era por mi ciclo menstrual, pero al día siguiente me levanté con los senos inflamados, debajo de la axila tenía inflamado y me lo estripé, y me salió agua de la herida del seno, pero eran chorros”, comentó.

Ortiz cuenta que asistió al médico, ya que todo parecía indicar que era un seroma (masa o bulto, resultado de una acumulación de líquido transparente de un tejido, un órgano o una cavidad corporal), pero cuando llegó a su casa, se sentía peor, y tenía temperatura muy alta, escalofríos, arritmia cardiaca, no tenía fuerza y la presión la tenía baja.

La guapa cuenta que su doctora le recomendó irse para el hospital San Juan Dios, y el cirujano que la atendió le dijo que tenía que operarse de emergencia, debido a que podía entrar en choque séptico, (afección grave que se produce cuando una infección en todo el cuerpo lleva a que se presente presión arterial baja peligrosa).

Ortiz cuenta que en ese centro médico no había campo y a ella la habían puesto en condición amarilla, por lo que tomó la decisión de irse para el hospital Cima.

La joven expresó que cuando llegó al hospital, la operaron de emergencia y le quitaron los implantes y la limpiaron, ya que tiene una bacteria.

“Estuve a dos horas de entrar en choque séptico y perder mi vida”, dijo.

Mimi cuenta que ella tiene una bacteria que su propio cuerpo creó, lamada Staphylococcus aureus (es una bacteria que puede causar muchos tipos de infecciones), la cual se alojó en su seno y le provocó esta complicación.

“Si la bacteria hubiera entrado en el torrente sanguíneo ahí no habría nada que hacer”, expresó.

Además, explicó que ahora está recibiendo tratamiento en su casa, porque todavía tiene la bacteria; sin embargo, en los próximos días le harán algunos estudios para determinar que todo esté bien con su cuerpo.

Así mismo dijo que en este momento no le preocupa verse sin implantes, y que ahora está más pendiente de su salud.