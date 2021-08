Mimi Ortiz será mamá: “Me habían dicho que no podía embarazarme”

La modelo y bailarina Libni "Mimi" Ortiz dice que su hijo es un milagro de Dios porque los doctores le decían que no podía quedar embarazada. Cortesía La modelo y bailarina Libni "Mimi" Ortiz dice que su hijo es un milagro de Dios porque los doctores le decían que no podía quedar embarazada. Cortesía

La modelo Libni Ortiz suele ser muy reservada con su vida privada, pero hace unas semanas recibió la gran noticia de que será mamá por primera vez y ya estaba deseando gritarlo a los cuatro vientos.

Mimi tiene nueve años de vivir con su novio, Daniel Mora, del que muy pocos de sus seguidores saben, y según confesó, ambos estaban deseando ser papás desde hace un año; sin embargo, nada que podían.

Conozca la dulce historia de cómo la bailarina descubrió que lleva un varoncito en su vientre desde hace tres meses.

- ¿Estaba deseando ser mamá?

Tengo un año de estarlo pidiendo. Yo siempre he querido ser mamá, pero una mamá presente, entonces, necesitaba primero un trabajo estable, que me pagaran bien y que me permitiera serlo. Antes trabajaba más con mi imagen, con mi figura y siendo mamá ya no podría bailar, modelar o estar en televisión, por eso era importante para mí tener esa estabilidad y llegó en el 2019 con las inversiones digitales (negocio de las criptomonedas) y en mayo del año pasado logré estabilizarlo.

- ¿Le costó quedar embarazada?

En mayo del año pasado tomé la decisión de dejar de tomar pastillas, que las tomo desde los 13 años por un descontrol y bueno... empezamos a intentarlo; sin embargo, en febrero de este año se me presentó una complicación, me fui a hacer el chequeo anual y mi doctor me dice que no estoy ovulando.

Fue un golpe gigantesco porque me había mentalizado que quería ser mamá a los 30 (los cumple en octubre) y sentí que el mundo se me estaba acabando cuando me dijo eso.

- ¿Tuvo que tomar algún tratamiento?

El doctor me dijo que había varias formas de hacerlo (quedar embarazada), pero yo quería que Dios me lo mandara de forma natural. De hecho, cuando él me explicó lo que estaba pasando con mi cuerpo llegué a mi casa a llorar como una chiquita, y él me recomendó ir donde una doctora experta en fertilización y ella me dejó cita para el 4 de mayo.

Llegué donde ella y me dice que efectivamente parecía que tenía endometriosis, que eso hace que la ovulación sea casi nula, pero que tenía que someterme a una serie de exámenes. No se imagina el montón de exámenes a los que teníamos que someternos mi novio y yo y me dice la doctora, “el día que le baje la menstruación se viene a hacerlos”, y pues no me bajó nunca. O sea, quedé embarazada sin necesidad de nada.

“Dios sabía que yo no quería forzar el embarazo sino que bebé llegara natural, como yo siempre lo soñé”, — Mimi Ortiz

- ¿Cómo descubrió que venía bebé?

El 4 de junio me di cuenta que estaba embarazada, pero fue que empecé a sentirme mal, pero mal. No quería comer y lo que me dio fue una infección urinaria, por eso mismo fui a dar al hospital la otra vez (en noviembre) y casi me mata, porque me afectó los riñones.

Volví a sentir los mismos síntomas de la infección y yo creí que era por eso, además el fin de semana me había metido en la piscina y yo todo lo asocié. Empecé a tomar cosas naturales, pero seguía mal, con dolor de cuerpo, con sueño y me voy para la UNIBE a comprar el antibiótico. Como el doctor ya sabía mi cuadro anterior me dice que hay que hacer un urocultivo para ver cuál es la bacteria, pero que antes, por protocolo, hay que hacerme un examen de embarazo. Yo ni me lo esperaba porque ya dos doctores me habían dicho que no podía embarazarme.

- ¿Cómo recibió esa inesperada noticia?

El doctor llegó y me dijo, “pase al consultorio un momento”, y se lo juro que yo lo que pensé que me iba a decir es que tenía cáncer en los riñones, cuando dice, “es que el examen de embarazo salió positivo”. ¡Ay, Dios! Casi me muero, no se lo puedo explicar con palabras, sentí como un golpe en el corazón. Yo sentí como una explosión adentro y entré en un estado de shock, el doctor tuvo que calmarme porque se lo juro que yo creí que estaba soñando.

- ¿Cómo le dio la noticia a su pareja?

Él estaba esperando que yo llegara a la casa con un antibiótico (risas). El doctor me intentó ayudar para planearle alguna sorpresa, pero eran las 10 p.m. y el consultorio donde está la máquina de ultrasonidos estaba cerrada, y por más que lo intentamos nada. Llegué a la casa y él estaba muy asustado porque también creía que era lo de la infección y yo no podía ni hablar, solo lloraba.

Duré como cinco minutos en shock hasta que él me agarró las manos y le dije que íbamos a ser papás y él solo dijo “noooo’” y me abrazó, me alzó y me dio vueltas por toda la sala.



— El bebé está para nacer a finales de enero 2022

“El momento que el doctor me dijo: ‘está embarazada’, ha sido lo más cerca que yo he sentido a Dios dentro de mi”. — Mimi Ortiz

- ¿Por qué se tardó tanto en anunciar el embarazo?

El ginecólogo me dijo que tenía cuatro semanas y venían dos semanas muy fuertes a nivel emocional y físico para mí y dos meses de mucho riesgo, que no tenía que asustarme que todo estaba bien con bebé, pero que es un periodo donde ocurren muchas pérdidas y que me recomendaba que no diera la noticia todavía porque si pasaba algo grave iba a ser muy duro para mí. Me dijo que solo nosotros tres podíamos saberlo de momento y me aguanté un mes, cuando ya me pasaron los achaques le dijimos a mi suegra, mi mamá, mi papá y amistades más cercanas.

- ¿Cómo le fue con los achaques?

Los exámenes de la supuesta infección salieron negativos, lo que tenía eran cien por ciento achaques y después me dio horrible, me deprimí, perdí dos kilos, nada más comía cas y agua, macarrones con mantequilla, mucho sueño, lavarme los dientes era un calvario, full mareos. Eso se siente como una goma de vino, pero sin la fiesta que es lo peor de todo (risas).

- ¿Y le ha dado algún antojo en especial?

Jocotes y enchiladas de papa. Vino mi mamá, que ella vive en San Carlos, y me cocinó de todo, una sopa negra deliciosa, unas tortas de lentejas que me encantan.

- ¿Ya eligieron cómo se llamará?

El fin de semana hicimos la revelación del sexo y cuando yo vi ese polvo azul fue un momento mágico. Pero somos lo peor, no nos gusta ningún nombre aún, pero estamos en esas. Yo no quiero un nombre muy común y sé lo especial que se siente no tener el mismo nombre de otro, por eso nos ha costado elegir.