Mira quién baila tendrá una invitada de “altura” en esta sexta gala

Ahora cada domingo llevarán un invitado a la pista de Mira quién baila de Teletica.

Este próximo domingo habrá una invitada de “altura” en la pista de Mira quién baila (MQB) de Teletica.

Como cada vez son menos las parejas en competencia, la producción del canal del trencito está invitando a diferentes personalidades a que vivan la experiencia de presentar una coreografía.

En la quinta gala la invitada fue Nancy Dobles, presentadora de Buen día.

Ligia Madrigal bailará junto con su hija María Fernanda en la pista de Mira quién baila.

Esta vez Teletica Formatos le hizo la propuesta a la deportista Ligia Madrigal, quien se convirtiera en la primera muje costarricense en llegar al punto más alto del mundo, el monte Everest.

Solo que la senderista no bailará sola, sino que en la pista la acompañarán su hija María Fernanda Rojas y el coreógrafo Andrés Fallas.

Según confesó Ligia, a su hija le encanta bailar y también pulseó que su esposo Federico Escalante se les uniera, pero dijo que él mejor las apoyaba desde la gradería.

“De esas oportunidades de salirme de mi zona de confort. Creo que no hacía una coreografía desde hace unos 20 años, mínimo. Pero se presentó el momento. Me invitaron a Mira quién baila Costa Rica y fue la oportunidad para compartir con Fer su gran pasión. Su cara al verme tratando de seguirle el paso, no tiene precio”, publicó junto a una foto donde están en los salones de ensayo.

Ligia hizo historia el 22 de mayo de 2024 al escalar hasta la cima del Everest, ubicado a 8,848 metros del altura, y descender sin ningún problema la peligrosa montaña, siendo el segundo costarricense en lograr dicha hazaña deportiva.