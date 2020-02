A la fecha, la alemana no podría participar en el Miss Universo de este año debido a que no cumple con los requisitos. Algunos de ellos son que deben tener al menos 18 años y menos de 28 años en la fecha en que comenzó la competencia. Las concursantes no pueden estar casadas o embarazadas. Nunca deben haberse casado, o tener un matrimonio anulado, ni dado a luz o haber adoptado a un hijo. También deben permanecer solteras durante todo su tiempo de reinado.