Miss Costa Rica Valeria Rees tendrá que aprender a manejar el carro que se ganó

Valeria Rees ya tiene carro, solo le falta aprender a manejar.

La Miss Costa Rica Valeria Rees ya recibió el carrazo Toyota del año que le otorga la organización luego de ser coronada. Sin embargo, todavía no sabe manejar y tendrá que aprender con la ayuda de su novio, Kurt Werner.

La guapa, quien fue nuestra representante en el certamen de belleza mundial, en diciembre anterior, compartió algunas imágenes de ese momento tan especial.

El chuzo es gris y cuando lo maneje, la modelo lucirá todavía más espectacular. Eso sí, siempre y cuando aprenda a manejar puras tejas y pueda sacar la licencia.

“Creo que para todos es emocionante el día de la entrega de un auto, yo estoy que no quepo de la emoción y el agradecimiento. Pero para mí como Vale y como mujer, significa seguridad, significa menos acoso callejero (me refiero a mi experiencia y el acoso que he vivido), significa estar más cercana a mis amigos y familia, independencia, libertad, más facilidad para realizar voluntariado y orgullo por el esfuerzo”, escribió.

“Si me ven por la calle... tengan cuidado”, advirtió en sus historias.