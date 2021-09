Valeria Rees pensó que iba para una entrevista el día que la nombraron Miss Costa Rica

Valeria Rees, la nueva Miss Costa Rica, reconoció que jamás sospechó que sería nombrada como la representante tica en Miss Universo.

La guapa joven, estudiante de la carrera de Derecho, dio su primera entrevista como Miss Costa Rica en el programa “7 Estrellas” este miércoles, donde afirmó que a dos días de haberle dado ese reconocimiento, todavía no se lo cree.

“Estoy en shock, honestamente. Todavía no me lo creo, no lo he procesado, yo le he dicho a Wálter (Campos) que no sé si estoy soñando y en cualquier momento me despierto”, dijo.

En el espacio presentaron imágenes del momento en que le dieron la gran noticia y donde se comprueba que ella no sabía qué hacer ni qué decir.

“Acabo de torcerme toda, tengo los músculos tensos y creo que estoy soñando, es algo por lo que he venido trabajando, pero todavía no reacciono”, señaló en aquel momento.

Vale comentó que su reacción se dio porque estaba muy asustada y que firmó los papeles sin entender lo que pasaba en ese momento.

“No me lo esperaba, a mí me agarraron totalmente de sorpresa, yo pensé que iba para una entrevista normal y pensé que qué chiva. A nosotras nos dijeron que la que quedara de virreina iba a tener la posibilidad (de ser Miss Costa Rica), dependiendo de su comportamiento y en cuanto a su trabajo social”, explicó.

También, por primera vez la organización del concurso dio a conocer las razones por las cuales escogieron a Valeria como la nueva reina.

“En junio de este año recibimos un correo de Miss Universo con tres posibilidades para escoger a la nueva Miss Costa Rica, una era seleccionar a la primera finalista del 2020. Valeria es una excelente candidata, se lleva los premios, va a tener preparación e Ivonne se reunirá con ella para compartirle un poco de su experiencia en el concurso”, dijo Gabriela Alfaro, directora del certamen en el país.

Pa’ lante

Rees contó que ahora se va a preparar en todos los aspectos para ser una digna representante de nuestro país en el concurso de belleza, que se realizará en diciembre de este año en Israel.

“Me voy a preparar en todo, hasta en lo que soy buena, uno no deja de aprender hasta el día en que se muera. En lo que yo pueda mejorar, que sé que es todo, me voy a enfocar. Sé que hay cosas en las que tengo, habilidad pero uno nunca va a estar cien por ciento preparado. Espero enfocarme en la oratoria, seguir con mi trabajo social y mejorar físicamente de una manera saludable, es una preparación bastante grande”, aseguró.

La Miss agregó que seguirá trabajando muy fuerte con su proyecto social llamado Open Cage Foundation con el cual ayuda a personas que sufren anorexia, algo que ella vivió hace unos cinco años.

“A veces la persona que idealizas en redes y que tiene un cuerpazo tal vez no está haciendo las cosas de manera correcta, entonces es para concientizar y darles ayuda a las personas que están sufriendo de ese trastorno”, añadió.