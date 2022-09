Miss CR 2022: Limonense Tanaysha Robinson quiere hacer historia en el Miss Costa Rica

Tanaysha Robinson lleva años soñando con vivir esta experiencia del Miss Costa Rica. Cortesía Teletica (Arnoldo Robert)

Tanaysha Robinson es una de las candidatas a la final del Miss Costa Rica 2022 que espera hacer historia y convertirse en otra limonense que logra ganar la corona de la mujer más bella de Costa Rica.

Tanaysha Robinson Koshny

Edad: 23 años.

Lugar de nacimiento: Limón.

Profesión: Estudiante de odontología.

Instagram: @koschnyy

- ¿Por qué decidió participar en el Miss Costa Rica?

Miss Costa Rica es una oportunidad para alzar mi voz por aquellas mujeres que se sintieron como yo en algún momento me sentí; insegura, con miedos de que las personas me conocieran y juzgaran por motivos personales que marcaron mí vida.

Quisiera que conocieran mi historia de vida y las veces que he intentado estar en este concurso por esta razón. (También estuvo en el casting del concurso en el 2019 pero no fue elegida).

- ¿Qué le ha dejado esta experiencia hasta el momento?

Este trayecto por Miss Costa Rica ha sido para mí toda una enseñanza, me ha dejado una seguridad increíble, me ha demostrado que tengo la capacidad de hacer lo que me proponga, que soy una mujer trabajadora y que lucha por sus sueños, que a pesar de los altos y bajos jamás se dará por vencida.