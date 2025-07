¿Se casarán la nueva Miss Universe Costa Rica y el Rafa Pérez ahora que ella ganó la corona?

Mahyla Roth fue coronada Miss Universe Costa Rica 2025. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Mahyla Valeria Roth Benavides fue coronada este sábado Miss Universe Costa Rica 2025 y uno que vivió en carne propia este importantísimo logro fue su novio Rafael Pérez, presentador del programa Giros de Repretel.

La guapa limonense dijo en una entrevista que dio hace dos meses a La Teja que Rafa es una parte fundamental en su vida y un apoyo incondicional en este camino hacia la corona.

“Me siento muy afortunada del apoyo que tengo de él y de mi familia. Rafa me da un apoyo incondicional como pareja, él siempre está ahí para ver cómo me puede ayudar, en qué me puede motivar. Siento mucho su apoyo en la parte emocional, y qué lindo tener una pareja que te apoye de una manera tan incondicional. Él está siempre ahí dándome palabras de aliento, motivación, entonces es superlindo. Para mí el apoyo de él es muy importante, así como el de mi familia”, mencionó.

Mahyla Roth y su galán Rafa Pérez, presentador de Repretel. (Instagram/Instagram)

La pareja tiene varios años juntos y en una ocasión el presentador de canal 6 habló de si han pensando en matrimonio.

Rafa admitió que si fuera por él “no habría ningún problema” en casarse ya, pero ya después aclaró que aún no es el momento idóneo para dar un paso así tan serio.

Mahyla es hija de madre costarricense y padre suizo y aunque nació en Alajuela se crío toda su vida en Limón. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Por mí no habría ningún problema; solo que en este momento estamos en otros proyectos. Todo en el tiempo de Dios”, dijo.

En esos otros proyectos estaba incluía la corona del Miss Universe Costa Rica que finalmente Mahyla ganó este 19 de julio y que la llevará a ser reina por todo un año. Es decir, los planes de boda se aplazarán todavía más aunque podrían estar más cerca.

