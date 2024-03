Miss Universe Costa Rica no aceptará mujeres transgénero y Vinna Rouge reaccionó de inmediato

El Miss Universe Costa Rica es propiedad del empresario Carlos Valenciano, dueño de canal ¡Opa!. (Rafael Pacheco Granados)

La organización de Miss Universe Costa Rica anunció, a través de sus redes sociales, que no aceptarán mujeres transgéneros como candidatas a la corona este 2024.

Los nuevos representantes del concurso de belleza más importante del país, hicieron algunos cambios en los requisitos que anunciaron a inicios de semana y recalcaron que el término mujer, es para las nacidas biológicamente bajo este género.

Según anunció Yessenia Ramírez, presidenta de la organización, la decisión se basó en la opinión pública y aclaró que ellos nunca van a estar de acuerdo con que a esta población se le discrimine, pero que este es un concurso solo para mujeres.

También se eliminó el requisito que decía que la candidata tenía que residir los últimos seis meses en el país.

Debido a lo anterior, la reconocida transgénero Vinna Rouge, quien ya había anunciado su interés por estar en este concurso, reaccionó al saber que no podrá cumplir su sueño y adelantó que se reunirá con su equipo de trabajo para presentar una queja formal.

LEA MÁS: Vinna Rouge, reconocida transgénero, sigue con su deseo de inscribirse en Miss Universe Costa Rica

Además, recalcó que lo que desea es una explicación “coherente” sobre por qué tomaron dicha decisión, pues lo considera una total discriminación.

“Ya estamos alistando todo para la apelación nacional, en sí una respuesta de respeto. Hay un equipo de personas claves que se están reuniendo para hacer respetuosamente la pregunta a ¡Opa!, y la asociación de Miss Universe Costa Rica.

“Estoy reuniéndome con personas que han trabajado con la antigua organización de Miss Costa Rica que se dieron cuenta que ¡Opa!, decidió truncarme el sueño, decidieron arrancar ese sueño que yo he estado trabajando, por el cual he estado esforzándome, he bajado de peso, he entrenado, he estado haciendo mis pasarelas, alistándome no solo sicológicamente, sino físicamente para ser una candidata más de este tan mencionado certamen”, dijo.

Vinna Rouge, transgénero tica, quiere pulseará su campo en Miss Universe 2024.

Vinna agregó que su sueño de ganar la corona nace del deseo de querer representar al país que tanto ama y que la vio nacer.

“Debido a que no me van a dejar continuar con este sueño, que me arrebatan de mis manos, quisiera que me explicaran por qué la asociación Miss Universo a nivel mundial me permite competir, pero mi país no, Quisiera saber por qué ¡Opa!, o cuál es la cláusula por la cual yo como mujer trans no puedo, y sí van a dejar concursar madres, casadas, lo cual me siento tan feliz que ellas puedan, pero por qué yo no”, expresó.

El 31 de marzo es el último día para inscribirse en el concurso a través de la página www.missuniverse.cr.