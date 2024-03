Vinna Rouge, reconocida transgénero, sigue con su deseo de inscribirse en Miss Universe Costa Rica

Vinna Rouge, transgénero tica, pulseará su campo en Miss Universe 2024.

La organización de Miss Universe Costa Rica, como se llama ahora el Miss Costa Rica, dio a conocer cuáles son los requisitos para las que quieran aspirar a la corona este 2024.

El canal ¡Opa!, nuevo organizado del certamen, también anunció que las inscripciones ya están abiertas y se cerrarán el próximo 31 de marzo.

Entre las reglas que hay cumplir, dice expresamente que tienen que ser mujer, de nacionalidad costarricense, residir en Costa Rica al menos en los últimos seis meses y ser mayor de edad, pero no pusieron ningún límite de edad.

Otro de los requisitos es que se debe contar con buena salud (física y mental), cualquier estado civil, con o sin hijos, y no ser reina ni virreina actual de ningún concurso.

La famosa transgénero Vinna Rouge dijo a La Teja que, al conocer los requisitos del certamen de belleza, está más que convencida en inscribirse en el nuevo Miss Costa Rica.

LEA MÁS: Conocida transgénero tica anuncia que se inscribirá en el nuevo Miss Costa Rica

Estos son parte de los requisitos para Miss Universe Costa Rica que estableció el canal ¡Opa!

Vinna, quien es aeromoza de profesión y vive entre Costa Rica y Estados Unidos, dice que luchará por la corona porque se siente una mujer empoderada y capaz de representar al país desde su trinchera.

“Me fascina que hayan puesto la palabra mujer porque uno de los requisitos que se necesitan para poder participar y representar esa corona tan deseada para muchas mujeres costarricenses es eso, es ser mujer. Y la palabra mujer conlleva muchas responsabilidades e, inclusive, descripciones, existen mujeres altas, mujeres bajas, existen mujeres casadas, mujeres con hijos, existen mujeres trans, mujeres totalmente biológicas, existen mujeres gorditas, existen mujeres flaquitas, existen mujeres mestizas y existen mujeres de diferentes tipos.

“Entonces, me alegra mucho que ellos hayan visto en Miss Universo Costa Rica que la mujer simplemente es mujer porque es y no por una descripción a un punto que ellos quisieran, mujer delgada o mujer soltera. Entonces eso significa que todas nosotras como mujeres, que representamos a una clase de mujer, vuelvo y repito, una mujer casada o una mujer soltera, una mujer empoderada que tanto necesitamos, una mujer bichota como Karol G, esas somos las que estaremos ahí en el casting”, señaló Vinna Rouge.

Estos son los otros requisitos para inscribirse en el Miss Universe Costa Rica 2024.

Miss transgénero en contra

La conocida reina de belleza transgénero Gabriela Sanabria piensa muy distinto, pues cree que el Miss Universe Costa Rica debería de ser solo para candidatas nacidas naturalmente como mujeres, pues a su parecer, para eso existen concursos como los que ella ha ganado dentro de la comunidad LGTBQI+.

Gaby mencionó que muchas mujeres transgénero también estarían en desacuerdo que las mujeres biológicas se inscribieran en sus concursos si fuera al contrario, y que por eso ella no pulsearía en inscribirse, por más experiencia que tenga en certámenes.

“Yo como mujer trans, por ejemplo, desde que empecé mi transición nunca he dicho que soy mujer o que quiero ser mujer, yo soy una mujer trans que se siente orgullosa de ser mujer trans. Yo no quiero pasar por mujer, que hay una gran diferencia en eso, ¿por qué? Porque yo no voy a tratar de ocultar mi pasado, mi manera de ser, de vestirme, por querer imitar a una mujer porque nunca lo voy a ser. Yo soy una mujer trans y me siento orgullosa que como trans he tenido mis logros personales, he llegado a ser lo que he querido ser y la gente me aplaude y se siente orgullosa y me reconocen como mujer trans”, señaló.

Sanabria ha ganado los títulos de Miss Costa Rica Gay 2015, Miss Centroamérica Gay 2015 (única tica que lo ha conseguido) y Miss International Trans Costa Rica 2018-2019.

La transgénero Gabriela Sanabria piensa que en el nuevo Miss Costa Rica deberían aceptar solo mujeres biológicas.

LEA MÁS: Gaby Sanabria, la mujer trans que se ganó un campo en los concursos de belleza y las pasarelas

La organización informó que la nueva directora de Miss Universe Costa Rica será Yessenia Ramírez, esposa de Carlos Valenciano, dueño del canal ¡Opa!, quien estará acompañada de la experimentada y exreina de belleza Marisol Soto. Ambas serán las encargadas de elegir finalmente a las 15 candidatas a la corona de este 2024.