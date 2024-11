Miss Universo 2024: estas son las candidatas favoritas a ganar la corona

Amanda Dudamel fue finalista en la edición número 71 de Miss Universo y ahora analiza a las participantes de este año.

Miss Universo 2024 está a horas de celebrarse en la Ciudad de México, y las apuestas y pronósticos ya apuntan a varias candidatas como las favoritas para llevarse la codiciada corona.

Según el medio La Nación de Argentina, las reinas más sonadas son: Venezuela, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Perú y Colombia, junto con Estados Unidos. También se mencionaron a las de Paraguay y Brasil.

La venezolana Amanda Dudamel, finalista en la edición número 71 de Miss Universo, compartió su visión sobre las concursantes que se perfilan como las grandes favoritas en esta edición del certamen.

LEA MÁS: Elena Hidalgo habló del vestido de gala y si usará el mismo en la final del Miss Universo

En una entrevista que ofreció a Telemundo, destacó a Ileana Márquez, compatriota que representa a su país, como una de las candidatas con mayores probabilidades de triunfo.

Dudamel afirmó que la seguridad de Márquez fue evidente desde que ganó el certamen nacional.

“La conocí justo cuando la coronaron, cuando ganó el certamen nacional y me pareció una mujer muy segura porque en el nacional lo demostró. Esa noche ella arrasó, me gustó la evolución que tuvo durante su preparación porque además se dedicó con mucha fuerza a sus proyectos”, expresó Dudamel.

Daniela Toloza es la representante de Colombia en Miss Universo 2024. Captura

Jennifer Colón, la representante de Puerto Rico, también recibió elogios por parte de Dudamel. “Tiene una mirada que enamora y, cuando he hablado con otras candidatas, siempre la mencionan”, afirmó. Al igual que María Fernanda Beltrán, de México. “Tiene una belleza más angelical. No he visto tanto su competencia en estos días que ya empezaron con las actividades, pero siempre siento que la que es anfitriona en el país tiene un gran peso”, concluyó.

Desde República Dominicana, Celinee Santos aparece como otra fuerte contendiente. Su popularidad entre los seguidores del certamen y su notable preparación física la convierten en una de las favoritas de este año. Santos captó la atención por su porte y disciplina, factores que podrían jugar a su favor en la noche final.

Naomy Mendez es miss Paraguay.

En representación de Perú, Tatiana Calmell, actriz, activista, modelo y empresaria, llega al concurso con una sólida trayectoria que incluye un tercer puesto en Miss Internacional 2022. Su determinación y esfuerzo durante el proceso de preparación cautivaron al público, que ve en ella una posible ganadora de la corona.

Colombia se encuentra bien representada por Daniela Toloza, una diseñadora de modas y experta en alta gerencia, publicidad y relaciones públicas. Con una preparación exhaustiva y un estilo sofisticado, se perfila como una de las principales opciones para el jurado.

Celinee Santos es miss República Dominicana.

Tatiana Calmell de Perú también destaca.

Jennifer Colón es miss Puerto Rico.

Desde Ecuador, Mara Topic resalta por su belleza e historia de superación. Ella padece la enfermedad de Hashimoto, que le causa pérdida de cabello, razón por la cual usa peluca. Su participación en Miss Universo simboliza una lucha por desafiar los estándares tradicionales de belleza y abrir camino para una mayor diversidad.

LEA MÁS: Karina Ramos habla de Elena Hidalgo y sus posibilidades en Miss Universo

La representante de Paraguay, Naomi Méndez, nacida en la Argentina, pero con un fuerte arraigo en dicho país, también despertó simpatías. Su carisma y su cercanía con el público la colocan entre las favoritas, sumando al sentimiento generalizado de apoyo a las concursantes latinoamericanas.