“A mí me gusta todo lo que sea sexy y siento que se me ven bien, yo soy muy segura de mí misma. Para mí no toda la ropa se le ve bien a todo mundo, pero todas tenemos derecho, yo he visto que hay chicas más gruesas que usan la pancita pelada y se ven muy sexy, hay que buscar lo adecuado para cada cuerpo”, agregó.