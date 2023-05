Modelo brasileña confesó que Piqué le enviaba desnudos

El exfutbolista Gerard Piqué no se escapa de los escándalos.

Suzy Cortez, nació en Brasil y tiene 33 años. Ha ganado dos veces el concurso de Miss Bum Bum, que celebra el “mejor trasero” de Brasil. (Instagram)

No ha pasado tanto tiempo desde el show mediático que se armó la separación de Shakira y Piqué, cuando aparecen más detalles que no dejan nada bien al español.

Según datos que reveló la Revista Aló, de Colombia, apareció una modelo de la plataforma OnlyFans, llamada Suzy Cortez, quien reveló que el deportista le enviaba mensajes todavía estando con Shakira.

La guapa modelo reveló que conoció a Piqué porque era amiga del expresidente del Barcelona, el señor Sandro Rosell.

La modelo contó que este le había pedido el número y que se empezaron a compartir mensajes entre el 2016 y 2018, pero luego de un tiempo todo se puso más tenso.

“Cuando regresé a Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa y cuáles eran las medidas de mi trasero, y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, expresó a ese medio.

La joven confesó que ella lo bloqueó, pero el deportista encontró la manera de enviarle más mensajes.

“Me enviaba desnudos, pero yo no los habría, hasta me ofreció un jet para recogerme en Londres, me parece que eso era una falta de respeto para su esposa y sus hijos”, confesó.

La modelo dijo que el futbolista fue muy irrespetuoso con ella y que incluso nunca contó nada por respeto a la colombiana, quien en ese entonces era su pareja.

La brasileña dijo que la relación con el mediático jugador nunca pasó más allá de los mensajes, sin embargo; expresó que nunca se sintió atraída por él y que solo lo admiraba por la carrera que tenía como futbolista.