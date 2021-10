Modelo Jennifer Vargas se siente como en un cuento de hadas gracias a su embarazo

Modelo Jennifer Vargas tiene siete meses de embarazo y su gran sueño siempre fue verse así. Cortesía Modelo Jennifer Vargas tiene siete meses de embarazo y su gran sueño siempre fue verse así. Cortesía

Uno de los grandes deseos de la modelo Jennifer Vargas, una de las chicas +Hot preferidas de nuestros lectores, era convertirse en mamá y el sueño se le hizo realidad.

Dentro de dos meses la guapa dará a luz a la pequeña Gía, a la que considera un milagro de vida.

Eran tantos los deseos de Jennifer por chinear, que hace ocho años pensó en someterse a una tratamiento de inseminación artificial y convertirse en madre soltera.

Aunque más de uno desearía formar una familia con semejante mujerón, a la guapa no le llegaba el príncipe azul que tanto deseaba, pero la espera valió la pena.

Cuando conoció al generaleño Erick Villanueva hace dos años, ella dijo: “con él hasta me caso”. Su sueño empezaba a tomar forma, pues ya había conseguido a la pareja ideal, pero no contaba con los problemas hormonales que los médicos le detectaron y que complicaron sus deseos de quedar embarazada.

Aunque la noticia le pegó duro, ella entendió que no era el tiempo suyo, sino en el de Dios.

Jennifer estuvo a punto de congelar un óvulo, por recomendación médica, para fertilizarlo el próximo año, pero pudo embarazarse de manera natural y evitar todas esos procedimientos médicos.

Jennifer ha engalanado nuestra contraportada en varias ocasiones.

Ese por esa razón que la modelo asegura que está viviendo un cuento de hadas y disfrutando al máximo la maternidad desde el día uno.

“Me enteré (del embarazo) una semana antes de mi cumpleaños que es en mayo. Como cuatro o cinco meses antes habíamos ido a una clínica de fertilización y me habían dicho que solo con inseminación podía tener bebés. Decidimos dar un tiempo para empezar el tratamiento y de pronto vinieron los achaques y los mareos. Yo digo que fue que mi cuerpo se relajó, Dios todo lo hace perfecto”, contó.

— "Cuando me enteré del embarazo fue un día de susto, emoción, alegría, preocupación, de todo sentí", Jennifer Vargas

El regalo más grande

La alajueliteña, de 34 años, confesó que los primeros tres meses de embarazo no fueron nada lindos pues ni el olor a perfume soportaba y todo le daba asco. Además no paraba de vomitar, pero en el cuarto mes todo cambió y llegaron los antojos.

La modelo contó que su mayor antojo fue comerse una empanada arreglada a las 5 a.m., pero por más que Erick trató de complacerla no encontró ninguna soda abierta a esas horas.

“Yo me quería quitar el antojo bien quitado, así que le pedí a la gente en Facebook que me ayudara a recomendarme el mejor lugar y al final fuimos a uno y terminé comiendo empanadas de ahí como por tres días”, dijo entre risas.

Erick y Jennifer tiene poco más de dos años de estar juntos y ambos estaban deseando ser papás.

La bebé está para nacer a finales de diciembre y según le dijeron los doctores está creciendo con mucha fuerza y bien sanita.

“A mí no me gustan los nombres comunes y Gía me gustó porque es pequeño, diferente y no es común. Su significado es regalo de Dios y para mí Gía es el regalo más grande que Él me ha dado”, mencionó.

Mejor persona

Jennifer contó que a su pareja la conoció en Pérez Zeledón, gracias a unos amigos en común y reconoce que fue un flechazo a primera vista.

Al principio manejaban la relación a distancia, pues él tenía sus negocios (nutrición deportiva) por allá, pero a principios de año decidieron irse a vivir juntos cerca de La Sabana.

Pero como la familia va a crecer decidieron pasar a una casa más grande en Guachipelín de Escazú y ahora se la pasan arreglando el cuarto de la bebé.



— "Decidimos vivir juntos porque ya los dos estábamos buscando una estabilidad y crecer juntos como pareja", Jennifer Vargas

La pareja pronto celebrará el té de canastilla con su familia y dicha actividad también los tiene muy ilusionados.

Además, están con los preparativos del famoso ‘baby shower’ que será en noviembre con sus familiares más cercanos.

La sorpresiva llegada de Gía le ha cambiado mucho la vida a esta guapa.

“Mentalmente uno cambia muchísimo, ya empieza a ver las cosas con más madurez y la verdad que tener un hijo creciendo dentro de uno es una de las sensaciones más hermosas del mundo y que pensé que jamás iba a vivir. Había perdido la esperanza cuando me dijeron que no iba a poder tener bebés, pero ahora estoy disfrutando cada día que pasa”, dijo.

Si todo avanza como hasta ahora, su deseo es tener a la bebé por parto natural, aunque al principio quería que fuera bajo el agua, pero le da miedo sentir mucho dolor, pues con este método no le pueden aplicar la epidural (inyección en la espalda que adormece la parte inferior del cuerpo).

Adiós modelaje

Jenni está tan ilusionada con esta nueva etapa que ya fijos sus prioridades y la maternidad supera al modelaje.

Ella ya decidió que luego de dar a luz no volverá a modelar por un buen tiempo para estar 100% dedicada a su hija, pues no quiere perderse ni un solo pestañeó suyo.

Jennifer se dedica al modelaje desde hace unos 15 años.

Pero ella dejará de trabajar del todo porque tiene una estética en Rohrmoser desde hace años, la cual es su mayor fuente de ingresos, por lo que espera visitarla con Gía en brazos para cerciorarse de que todo marcha puras tejas.