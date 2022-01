Modelo Jennifer Vargas ya dio a luz a Gia y ambas están puras tejas

Jennifer Vargas salió como la chica + Hot en varias ocasiones. Archivo (Alejandro Gamboa Madrigal)

La modelo Jennifer Vargas está viviendo una de las mejores etapas de su vida, pues esta martes nació su hija Gia, luego de tantas semanas de espera.

Tanto ella como la bebé están puras tejas y según contó su pareja, Erick Villanueva, la pequeña nació a eso de las 9 a.m.

“Siempre he valorado, respetado y querido a mi mujer montones, pero esta experiencia que viví de ayer (lunes) de 10 p.m. a hoy (martes) a las 9 a.m. fue algo inexplicable que ahora me va hacer amarla tres veces más”, escribió el nuevo papá en sus redes sociales.

Mientras que la curvilínea, agradeció a todos los han estado pendientes de ambas y compartió una foto de la manita de su retoñito.

A Jennifer, quien salió muchas veces en nuestra contraportada luciendo sus curvas, le había costado mucho quedar embarazada, así que convertirse en mamá es un sueño hecho realidad. ¡Felicidades!.

