Modelo Jesse del Valle hace pública la noticia que lo tiene feliz

El modelo Jesse del Valle compartió públicamente la noticia que lo tiene feliz.

Luego de tres años y medio de vivir en México, el galán contó este viernes que ya le dieron los papeles de residente de ese país.

“Oficialmente residente permanente”, escribió del Valle junto con una foto del documento de identidad emitido por el Instituto Nacional de Migración.

Jesse del Valle trabaja en varios proyectos de Teletica gracias a que estudió en el Centro de Educación Artística de ese "monstruo" televisivo de México. (Instagram/Instagram)

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El documento obtenido permite al costarricense quedarse en México por tiempo indefinido, realizar actividades remuneradas sin ningún permiso adicional, entrar y salir de ese país sin límite y abrir cuentas bancarias, comprar propiedades y es la vía directa para tramitar la nacionalidad mexicana.

Tres años en México

Jesse se fue a vivir a México a principios de 2023 para estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa, que después le abrió las puertas del espectáculo mexicano.

Luego de eso, se fue a vivir un tiempo a Guatemala para trabajar en la televisión de ese país. Ahí vivió durante dos años.

Jesse del Valle compartió feliz su documento de residente permanente en México. (Instagram/Instagram)

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Hace alrededor de un mes, Jesse adelantó a La Teja de un proyecto que estrenaría en 2027, pero del que todavía no puede dar mayores detalles.

“La televisión siempre será una de mis grandes pasiones. Hay un proyecto muy interesante en camino del que todavía no puedo revelar detalles hasta que se concrete oficialmente. Lo que sí puedo adelantar es que vienen grandes cosas y que aún queda mucho más de Jesse del Valle por ver”, afirmó esa vez.