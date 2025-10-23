Jesse del Valle renunció a la televisión guatemalteca, ¿por qué y qué hará ahora?

El modelo, actor y presentador costarricense Jesse del Valle, conocido por su paso por programas de Repretel y su relación con la exmiss Costa Rica y presentadora Verónica González, está viviendo un momento de cambios importantes en su carrera profesional.

Después de dos años en TV Azteca Guatemala, el musculoso decidió dar un paso al lado y apostar por nuevos proyectos personales y laborales que le permitan seguir creciendo.

El tico nos confirmó que hace tres semanas renunció a TV Azteca Guatemala, donde participaba en dos programas, y nos dio las razones por las que dejó el país centroamericano.

Jesse del Valle, modelo y presentador costarricense, emprenderá un nuevo proyecto. (redes/Instagram)

“Tenía varios proyectos personales y profesionales, y allá ya no podía seguir desarrollándome, entonces tomé la decisión. Fue un poco difícil porque la verdad fueron dos años donde aprendí muchísimo, hice muchos amigos, amigos que ahora son familia, pero bueno, es una zona de confort y una comodidad a la que le huyo, donde nada crece. La decisión fue difícil, pero la vida es de decisiones”, dijo.

Recargando baterías

Del Valle aprovechó la oportunidad para regresar temporalmente a Costa Rica, donde ha estado recargando energías junto a su familia en Puerto Viejo de Limón; sin embargo, no se quedará por mucho tiempo, pues este fin de semana se marcha hacia su nuevo destino.

Jesse del Valle se despidió así de Guatemala

El musculoso no quiso revelar aún de qué se trata su nuevo proyecto laboral, pero adelantó que muy pronto compartirá los detalles en sus redes y que será fuera de nuestras fronteras.

“No te puedo contar mucho, porque sí es un proyecto que se viene, pero igual no soy de compartir mucho de la parte laboral. En un par de semanas lo verán”, afirmó.

Jesse del Valle, modelo y presentador costarricense, recarga baterías en el Caribe Sur para emprender próximamente su nuevo proyecto en tele. (redes/Instagram)

Sus inicios

Después de graduarse del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, de una de las carreras de actuación y conducción, fue fichado por TV Azteca y la plaza que se abrió fue como presentador en Guatemala.

Allí estuvo en el programa matutino “Café AM” y en otro llamado “Qué chilero”, donde se ganó el cariño del público chapín.

“Ya a nivel profesional no podía seguir desarrollándome ni creciendo, entonces tomé la decisión de despedirme de ese canal que me dio tanto y donde aprendí muchísimo”, mencionó.

Jesse del Valle en Puerto Viejo, de Limón

Jesse aseguró que él es de los que tiene claro lo que quiere para su futuro, por eso decidió seguir avanzando a nivel profesional.

“Soy de esas personas que tienen claro de dónde vienen y para dónde van, y agradezco muchísimo a TV Azteca por haberme abierto las puertas y todo, pero bueno, hay que seguirnos moviendo”, afirmó.

Extrañaba la tierra

Por el momento, el presentador combina tiempo con su familia y preparación para los nuevos retos que vendrán, que serán siempre en televisión.

Jesse del Valle contó que extrañaba mucho las playas costarricenses. (redes/Instagram)

Tras dos años fuera de Costa Rica, dijo extrañar mucho el país, en especial, “las playas, los paisajes, la comida, mis amigos y escuchar el pura vida en cada esquina a la que voy”.

