¿Qué se hizo Jesse del Valle, el guapísimo exnovio de Verónica González?, vieras en todo lo que anda ahora

Jesse del Valle, modelo y presentador tico que destaca en Guatemala y México

¿Se acuerda de Jesse del Valle, el guapísimo exnovio de Verónica González? Pues aquí le vamos a contar en qué anda y cómo está su corazoncito por ahora.

Después de la sonada ruptura amorosa con la exreina de belleza, en marzo de 2023, el guapetón decidió hacer maletas y se fue en busca de nuevas oportunidades laborales fuera de nuestras fronteras.

Actualmente, Jesse está trabajando en un importante programa en Guatemala, pero también, recientemente, estuvo robando cámara en México en otro espacio bastante visto en ese país.

El tico estuvo como invitado en el programa “Venga la alegría”, de TV Azteca, en el que con su pícara sonrisa y buen ver dejó a más de una televidente encantada y ni qué decir a las conductoras con su simpatía.

Según nos contó, dicha oportunidad de estar en la televisión mexicana le llegó debido a que, actualmente, es uno de los presentadores principales del espacio guatemalteco ¡Qué chilero!, que también pertenece a la misma cadena de TV Azteca.

“TV Azteca México me extendió la invitación de ser parte como invitado especial”, explicó.

El también modelo es egresado del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, de las carreras de actuación y conducción, y según comentó, apenas terminó de sacar la carrera fue que lo fichó TV Azteca.

Jesse del Valle está haciendo carrera en TV Azteca Guatemala y México.

Aunque en un principio su objetivo era quedarse trabajando en la tierra del tequila y el mariachi, al final el destino era otro, aunque igual dice estar disfrutando montones la experiencia.

“Terminando mi carrera firme con TV Azteca México, se abrió una plaza en TV Azteca Guatemala y me enviaron para allá como conductor estelar. Inicialmente, me llevaron para apoyar como conductor principal de Café AM, que es una revista matutina. Por la versatilidad de perfil y por requerimiento de la empresa, me movieron a un programa más jovial, que se llama ¡Qué chilero!, en el cual alcanzamos a ser el programa más visto de todo Guatemala, puesto que no llegábamos hace más de cinco años”, contó.

Jesse del Valle estuvo en programa de TV Azteca México

Muy motivado

El también modelo, quien diera sus primeros pasos en VM Latino, tiene ya un año viviendo en el vecino país centroamericano, donde asegura que lo han recibido muy bien.

Lo que más lo tiene contento es el gran equipo que ha hecho con sus compañeros del programa de entretenimiento, al que se incorporó en mayo anterior.

Jesse del Valle asegura que en este momento está haciendo realidad muchos sueños.

Este espacio juvenil se transmite los sábados y domingos, a las 9 a. m., por TV Azteca Guate.

“La adaptación fue muy fácil, el recibimiento del equipo de trabajo y del público fue mejor de lo que me esperaba. La sinergia que logramos crear como equipo nos llevó a ser el programa más visto de toda Guatemala”, dijo.

Jesse también es graduado de las carreras de administración de empresas y mercadeo, pero asegura que la televisión siempre ha sido lo suyo, y que en estos momentos siente que está materializando lo que un día fueron solo sueños.

“Me siento merecedor y muy agradecido porque el camino no ha sido nada fácil, pero la disciplina le gana a la motivación”, agregó.

Rumbo a concurso

Además, dentro de poco estará por cumplir otro de sus sueños más y por el que se ha estado preparando bastante fuerte.

Del Valle nos contó que a finales de noviembre representará a Latinoamérica en uno de los concursos fitness más destacados, y que por eso le está poniendo el doble en el gimnasio y con la dieta.

El musculoso le está poniendo el doble en el gimnasio para ganar la competencia fitness.

El tico competirá como atleta pro en el Fitness América Weekend 2024, que se realizará en Hollywood, Estados Unidos, y que es organizado por Musclemania.

“La organización me invitó con todos los gastos pagos por ser representante de Latinoamérica en el fitness. Estoy llevando mi alimentación con Jonathan Garita, quien me ha convertido dos veces en campeón latinoamericano”, mencionó.

La competición será los días 23 y 24 de noviembre, y esperar venirse con uno de los grandes premios.

Corazón contento

También aprovechamos para preguntarle cómo anda su corazoncito, pues desde que terminó con la guapa Verónica González no se le ha vuelto a ver en redes sociales con alguna otra mujer o dando indicios de que anda de enamorado.

“Naaa... 100% soltero, ese corazón es duro de robar”, mencionó.

Actualmente, Jesse anda de viaje por Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, con su gran amigo Douglas, uno de los gemelos Castillo, aprovechando que tenía unos días libres.

Jesse del Valle y Verónica González fueron pareja por varios meses.

Por ahora, entre sus planes está venir a Costa Rica solo a visitar a su familia, pues de momento, todos sus proyectos son fuera del país, los cuales espera que se sigan expandiendo.

“Lo que quiero con esto es empoderar a futuras generaciones a salir de su zona de confort, y ver que ya alguien pudo y, si yo ya pude, cualquiera que se lo proponga y luche por ello lo puede lograr”, concluyó.