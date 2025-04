Modelo Karina Porras habló de su nuevo galán: ¿quién es?, ¿cómo se conocieron?, ¿qué hace?

Karina Porras y su novio extranjero ya llevan juntos varios meses y la modelo aseguró que sueña casarse con él. Fotografía: Cortesía Karina Porras. (Cortesía/Cortesía)

Karina Porras le dio una nueva oportunidad al amor con un galán extranjero que la trae por las nubes y con el que confía caminar al altar.

La guapísima modelo ya presume en sus redes al nuevo “hombre de sus sueños”, tras despertar rumores de que su anterior relación con un abogado italiano terminó.

Porras confirmó a La Teja que en el 2024 quedó soltera y por lo que nos dijo, las cosas con su ex no terminaron de la mejor manera. La expareja anduvo casi dos años.

“No soy el tipo de persona que habla mal de nadie, pero sí terminamos desde el año pasado y, digamos que no terminamos en buenos términos. Terminamos porque no era una relación en la que yo quería estar”, confesó Kari.

Ese paso le abrió camino a la despampanante modelo, de 34 años, a una nueva relación, que concretó al tiempo con un empresario extranjero a quien conoció en una fiesta familiar.

Aunque Porras nos contó detalles del nacimiento de ese amor, se reservó información como la nacionalidad de su atractivo nuevo novio, el nombre y si vive en Costa Rica o no.

“Es una persona muy trabajadora. Es empresario, tiene su propia compañía. Voy a reservarme el nombre porque prefiero mantenerlo en el anonimato. Es una persona muy especial y cariñoso”, reveló.

La abogada tampoco quiso revelar el tiempo que llevan de novios. “Llevamos un tiempito conociéndonos, lo necesario para podernos hacer novios y la verdad es que espero en Dios que nos vaya bien porque se lo he pedido mucho a Dios. He pedido a Dios una relación sana, saludable y de respeto y él tiene todo lo que quiero”, refirió.

Karina Ramos derrocha amor con su nuevo galán

Hasta se quiere casar con él

Ahora el musculoso está metido en un broncón porque tan bien se siente la oriunda de Pérez Zeledón con él que hasta piensa en matrimonio.

“Espero en Dios que sea la persona que me lleve al altar. Con él sí me quiero casar. Me enamoró que tiene un corazón muy noble, tiene mucho amor hacia las personas y me da mucha paz. A veces uno viene de relaciones anteriores que te quitan un poco la paz, que no son sanas ni saludables y cuando conoces a una persona que te trae tranquilidad y te da paz, es donde dices: ‘ahí es’, y así me siento con él”, destacó.

Otro punto a favor que tiene el tatuado galanazo es que se lleva muy bien con la hija de Kari, una muchachita de 12 años.

“Se lleva muy bien con mi hija. Él tiene una hija también y entonces en ese aspecto también calzamos demasiado. Él es muy buen papá y yo una muy buena mamá. La hija de él es una princesa hermosa”, agregó.

Karina Porras es una de las modelos más cotizadas del país. Fotografía: Cortesía Karina Porras. (Cortesía/Cortesía)

Mejor de lejitos

Según Karina, con su nuevo novio ya lleva varios meses, pero fue hasta mediados de la semana pasada que lo comenzó a mostrar en redes con románticos mensajes y amorosas fotos y videos.

“Me gusta lo que tenemos… Las miradas, las sonrisas, los momentos, los abrazos, las conversaciones, las madrugadas y todo lo que tú y yo estamos construyendo”, escribió la curvilínea en una de las publicaciones más recientes con las que le gritó al mundo lo feliz y dichosa que se siente.

Este medio le preguntó el motivo por el que esperó tanto tiempo para presentar a su galán públicamente, ya que en su anterior relación era común ver imágenes disfrutando la vida con su ahora ex. Todas esas publicaciones ya se esfumaron de sus redes.

“Me aguanté la tentación de subirlo a mis redes más antes porque cuando uno quiere algo lo postea con amor; pero también quería mantenerlo al margen porque las redes se prestan mucho para que pasen y digan cosas y creo que, de corazón, al único al que necesito presentárselo es a Dios y a mi familia”, justificó.

Karina Porras dice que su nuevo novio es el hombre con el que siempre soñó. Fotografía: Cortesía Karina Porras. (Cortesía/Cortesía)

Enamorada al “colegio”

El gran momento que pasa Kari en su vida amorosa lo complementa otro gran paso que dará esta semana en sus intenciones de ejercer cuanto antes el Derecho, carrera de la que es licenciada.

Porras se enfrentará este miércoles a una prueba de fuego en busca de esa aspiración ya que presentará el examen de incorporación al Colegio de Abogados de Costa Rica.

“Me siento bastante preparada pero lo más importante para mí es aprender. El objetivo es pasarlo pero sobre todo, aprender”, subrayó.

Contó que pagó clases y cursos para refrescar conocimientos y hacer la prueba este miércoles. Si la pasa, deberá esperar dos años para ejercer la rama del Derecho que quiere: la de notaría.

Karina Porras se graduó como licenciada en Derecho hace unos meses y este miércoles hará su examen de incorporación al Colegio de Abogados de Costa Rica. Fotografía: Cortesía Karina Porras. (Cortesía/Cortesía)

También está enfocadísima en su trabajo con una empresa transnacional que vende pólizas de seguros personales y aún desarrolla proyectos de modelaje, principalmente, publicitario.

“El modelaje me gusta porque siempre me ha gustado la belleza, pero no es algo en lo que me pueda quedar siempre. Las modelos son como los jugadores de fútbol: tenemos un tiempo y después tenemos que buscar nuevos horizontes”, razonó.

Otro plan que tiene es estudiar profesionalmente para hacerse entrenadora personal, ya que es una gran apasionada de todo lo que tenga que ver con el fitness y la vida saludable.